Важно: чему нужно обучить ребенка до школы

СодержаниеУроки с детьми: когда пора начинать?Секреты развития любви к занятиямЧтобы упражнения были полезными…Игра — наше все!Важно: чему должен научиться ребенок?Родители и маленький бунтарь

Ребенок развивается, взаимодействуя с предметами окружающего мира. На его развитие влияет все: игрушки и предметы-заместители, когда он манипулирует ими, явления и события, которые наблюдает малыш, обстановка и функциональность разных вещей. Дети развиваются, глядя на то, как работают электроприборы, понимая, для чего служит столовый инвентарь, наблюдая, что можно построить из кубиков или как белый лист бумаги превращается в картину, благодаря краскам и кисти.

Все, с чем соприкасается ребенок, когда достигает определенного уровня осмысленности и восприятия, способствует развитию в нем познавательных качеств — внимания, воображения, мышления, речи. Дети учатся во время общения и игр, прогулки, и даже обеда, когда ловко управляются с ложкой и кашей.

Специальные развивающие занятия, на которые родители записывают детей с целью сформировать у них высокий уровень осведомленности и грамотности, оказывают положительный результат на их умственное и психологическое развитие. Вместе с тем, мама может заниматься с ребенком 3-5 лет дома. На какие особенности личности важно обратить внимание во время домашних заданий? Развитие каких качеств важно не упустить? Как быть, если у детей нет желания заниматься и почему они предпочитают урокам игру? Ответы в данной статье.

Уроки с детьми: когда пора начинать?

К трем годам ребенок уже готов к тому, чтобы осваивать задачи и упражнения, которые способствует развитию познавательных процессов. Главное правило, которому стоит следовать родителями — создание благоприятных условий для занятий. Сюда входят: формирование и поддержание интереса к учебным задачам, хорошее настроение мамы и малыша, необходимое количество игрушек, предметов-заместителей, развивающих карточек, картинок и так далее.

Можно с уверенностью сказать о том, что ребенок готов заниматься, когда все, что ему предлагают — рисовать, читать, считать, строить или собирать — вызывает положительный интерес. То, чего не стоит делать ни в коем случае, это заставлять ребенка заниматься, если у него нет желания, он не понимает, что от него хотят или игры и задания не вызывают интереса.

Секреты развития любви к занятиям

Изначально дети в 3 года и младше интересуются всем, что делают родители. Взрослые являются для малыша примером и то, что они показывают ему, способствует развитию любознательности. Однако бывает так, что ребенок не хочет рисовать, играть со счетными палочками, собирать пирамидку или строить из кубиков дом. Тогда родители могут пугаться — почему малыш не интересуется тем, что ему предлагают или пытаются уговорить его заниматься и выполнять то, что им кажется полезным и интересным. Как развить любовь и интерес к домашним занятиям?

Важно, чтобы родители сами были увлечены тем, что предлагают детям. Лучше проводить занятия, когда никто не мешает, исключая посторонние шумы — телепередачи, музыка — и разговоры других людей. Ребенок будет готов заниматься, если он спокоен, весел, находится в безопасности, сыт и пребывает в хорошем настроении. Для письменных и творческих занятий важно чтобы у детей были подходящие условия — свой стул и стол, обширное пространство на полу, все принадлежности находились под рукой. Лучше избегать любой критики малыша, вместо этого следует положительно отзываться о любом результате, которой у него получился. Это будет способствовать развитию мотивации и понимания того, что занятия — это весело, интересно и приятно. Личный опыт

Мой личный опыт домашних заданий с ребенком складывается из того, что я стараюсь «следовать» за ним и активно использую игру. Прежде, показывая ребенку развивающие картинки и карточки, мне не удавалось вызвать у него интереса. Когда я стала следовать определенным рекомендациям, наши занятия дома стали активными, вызывающими радость и полезными. Вот основные из них:

Все занятия строятся на игре. Это может быть разыгрывание театра или сказки, игра «в школу», использование мягких игрушек или кукол. Нужно быть вовлеченным в игру и эмоциональным — это помогает поддерживать и не терять детский интерес. Занятие заканчивается, когда ребенок начинает отвлекаться — значит, он устал или потерял желание «работать». Использование физических упражнений и веселых игр с пальчиками отлично помогает снять утомление и продолжить заниматься. Учиться дома лучше всего в одно и то же время, лучше — до обеда. Чтобы упражнения были полезными…

В 3 года дети осваивают свою самостоятельность и независимость. Поэтому, занимаясь с ними дома, следует поощрять в них эти качества. Если ребенок относится негативно к тому, что предлагают ему родители, то лучше уступить и заняться тем, что он хочет: рисованием вместо математики, чтением вслух вместо лепки.

Задачи, выполненные с желанием, гораздо скорее будут способствовать умственному и психологическому развитию. Это не значит что взрослые должны полностью отказаться заниматься с детьми тем, что сейчас не вызывает у них интереса. Приобщать детей в 3 года к разной деятельности стоит постепенно: если ребенок сегодня не хочет считать, то в другой раз родители могут показать ему новую математическую игру, которая вызовет интерес, и тогда он выполнит задание с удовольствием.

Детям в 5 лет очень важно получать родительскую поддержку. В это время у них активно формируется самооценка, поэтому все, что касается детской деятельности должно содержать родительскую похвалу и гордость за результат.

Игра — наше все!

Дети в дошкольном возрасте обучаются через игру. Именно играя, они получают возможность развивать внимательность, сообразительность, усидчивость, терпение, мышление, речь и воображение. До того, как ребенок пойдет в школу, игра является самым мощным способом его взаимодействия с миром. Это нужно знать родителям, когда они организовывают домашние занятия дома.

Важно: чему должен научиться ребенок? Усидчивости. Детям в 3 года достаточно удерживать внимание во время занятия до 15 минут в день. В 5 лет это время увеличивается до 20-30 минут. Это значит, что ребенок должен уметь не отвлекаться на посторонние предметы и явления, когда у него уже есть важное дело. Поддерживать эту способность можно, если не упускать детский интерес. Доводить начатое дело до конца. В этом вопросе родители — главные помощники малышу. Они могут подбадривать его и помогать, если у него что-то не получается, хвалить и поощрять для того, чтобы он работал на результат. Умению радоваться тому, что получилось. Взрослые могут хвалить детей перед другими членами семьи, помещать работу ребенка — рисунок или аппликацию — на видное место в квартире. Тогда в нем станет формироваться чувство гордости за свои умения, и стремление к занятиям будет усиливаться. Умению справляться с ошибками и неудачами. Когда у малыша что-то не получается, важно помогать ему переживать чувство разочарования или раздражения. Родители могут обратить внимание на другие его способности, показать, как он может исправить ситуацию и помочь сделать это, похвалить за предпринятые действия. Важно показать ребенку, что неудачи в работе никак не характеризует его, и не говорят о том, что он глупый, неумелый или неспособный. Даже если у него что-то не получилось, в любом случае он молодец, потому что старался. Родители и маленький бунтарь

Обычно дети проявляют негативизм во время домашних заданий, когда они находятся в кризисе трех лет или задачи и упражнения не вызывают интереса. В этом случае — чтобы работа приносила радость и ребенок занимался — нужно отталкиваться от детских потребностей. Что чувствует малыш? По каким причинам он отказывается от деятельности? Возможно, он устал, расстроился или ему сложно выполнять предложенное задание. Прежде чем заниматься, нужно эту потребность удовлетворить. Тогда ребенок сможет полностью посвятить себя обучающему процессу и результатом будут довольны все — и дети и родители.

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