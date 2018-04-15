4-х летнего ребёнка, пропавшего в Москве, нашли в Красноярске

Жительница Москвы Татьяна Колиберда с помощью частного детектива и волонтёров нашла своего ребёнка в Красноярске. Четырёхлетнего сына увёз его отец, с которым женщина была в разводе, сообщает телеканал ТВК.

Мальчик пропал в одном из дворов Москвы четыре месяца назад после прогулки с отцом. После развода суд оставил ребёнка на воспитание матери, но мужчина не согласился. По словам женщины, они развелись из-за того, что мужчина поднимал на неё и ребёнка руку.

Прибыв на место проживания ребёнка, женщина вынуждены дежурить на лестничной площадке, поскольку отец закрылся в квартире и не открывает дверь. Мужчина вызвал полицию, медики осмотрели ребёнка, но мать так и не виделась с ним.