Ещё
Красноярские поисковые отряды открыли новый сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красноярские поисковые отряды открыли новый сезон 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сегодня, 19 апреля, в Красноярске состоялось открытие всероссийской акции «Вахта Памяти — 2018». Это событие считается отправной точкой нового поискового сезона. В новом поисковом сезоне примут участие и пять отрядов из Красноярска.
Более 180 поисковиков края уже в ближайшие дни отправятся в экспедиции на поиск без вести пропавших солдат в Волгоградскую, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую области и республику Карелия. Здесь во время Великой Отечественной войны вели бои Сибирские воинские формирования. В новом поисковом сезоне примут участие и пять отрядов из Красноярска.
По традиции акция началась с выноса знамени поискового движения России и дубликатов знамен красноярских воинских соединений. Как отмечает ветеран движения руководитель музея боевой и трудовой славы школы №19 Серафима Аксельрод, дружная команда красноярских поисковиков постоянно только растет. Так в этом году к поисковому движению региона присоединились отряды из Абанского и Курагинского районов.
— Память о Великой Отечественной войне будет волновать души людей во все времена. Уверенность в этом крепнет с еще большей силой, когда смотришь на вас — молодых, отважных, готовых внести свой посильный вклад. Вы являетесь настоящими патриотами своей страны и примером не только для сверстников. Желаю вам поисковой удачи, в добрый путь, — отметил глава города Красноярска Сергей Еремин, а в завершение вручил красноярским отрядам новый металлоискатель.
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года, в День неизвестного солдата.
Российская Газета: последние новости
Лидер страны впервые в истории уйдет в декрет Суд приравнял просмотр сайтов знакомств к супружеской измене Нас обещают защитить от сыроподобных продуктов
Женский форум  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом2
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо12
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст19
Американка хочет быть похожа на Джессику Рэббит4
Что вам нужно срочно удалить из телефона4
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение