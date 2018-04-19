Красноярские поисковые отряды открыли новый сезон

Сегодня, 19 апреля, в Красноярске состоялось открытие всероссийской акции «Вахта Памяти — 2018». Это событие считается отправной точкой нового поискового сезона. В новом поисковом сезоне примут участие и пять отрядов из Красноярска.

Более 180 поисковиков края уже в ближайшие дни отправятся в экспедиции на поиск без вести пропавших солдат в Волгоградскую, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую области и республику Карелия. Здесь во время Великой Отечественной войны вели бои Сибирские воинские формирования. В новом поисковом сезоне примут участие и пять отрядов из Красноярска.

По традиции акция началась с выноса знамени поискового движения России и дубликатов знамен красноярских воинских соединений. Как отмечает ветеран движения руководитель музея боевой и трудовой славы школы №19 Серафима Аксельрод, дружная команда красноярских поисковиков постоянно только растет. Так в этом году к поисковому движению региона присоединились отряды из Абанского и Курагинского районов.

— Память о Великой Отечественной войне будет волновать души людей во все времена. Уверенность в этом крепнет с еще большей силой, когда смотришь на вас — молодых, отважных, готовых внести свой посильный вклад. Вы являетесь настоящими патриотами своей страны и примером не только для сверстников. Желаю вам поисковой удачи, в добрый путь, — отметил глава города Красноярска Сергей Еремин , а в завершение вручил красноярским отрядам новый металлоискатель.

Итоги акции будут подведены в декабре текущего года, в День неизвестного солдата.