В Красноярске пропала молодая девушка с очень слабым зрением

Девушка с очень плохим зрением ушла из дома на Ботаническом бульваре в Красноярске три дня назад и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск».

Маргарите Виноградовой 21 год. Из-за слабого зрения она плохо ориентируется в пространстве. Она выглядит младше своего возраста — примерно на 18 лет, худощавого телосложения, рост 164 см, с длинными светлыми волосами. На затылке шрам. Девушка носит очки с сильными диоптриями синего цвета.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить по телефонам:

89509966066 — волонтеры (круглосуточно) 246-87-64 — полиция ОП №2