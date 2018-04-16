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В Красноярске пропала молодая девушка с очень слабым зрением
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В Красноярске пропала молодая девушка с очень слабым зрением 

АиФ Красноярск 20 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Девушка с очень плохим зрением ушла из дома на Ботаническом бульваре в Красноярске три дня назад и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск».
Маргарите Виноградовой 21 год. Из-за слабого зрения она плохо ориентируется в пространстве. Она выглядит младше своего возраста — примерно на 18 лет, худощавого телосложения, рост 164 см, с длинными светлыми волосами. На затылке шрам. Девушка носит очки с сильными диоптриями синего цвета.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить по телефонам:
89509966066 — волонтеры (круглосуточно) 246-87-64 — полиция ОП №2
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