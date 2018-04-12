12-летняя Александра Мишина пропала в Башкирии

Об этом написали родственники девочки в соцсетях.

По их словам Саша сбежала из дома в одном халате.

«Пропала маленькая девочка. Возможно, она прячется у кого-то во дворах, проверьте, пожалуйста. Утром она ушла из дома и не вернулась. Она маленькая ростом, в розовом — синем халате», — написали они.

Участница группы «Подслушано Бурибай» пишет, что ребёнка видели в 11 часов у реки, на что возмущённые пользователи отреагировали: «Вы же видели ребенка раздетого, тем более на речке. Почему не подошли узнать, в чём дело?».

Известно, что к поиску пропавшей подключилось всё село.