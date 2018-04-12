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12-летняя Александра Мишина пропала в Башкирии
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12-летняя Александра Мишина пропала в Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом написали родственники девочки в соцсетях.
По их словам Саша сбежала из дома в одном халате.
«Пропала маленькая девочка. Возможно, она прячется у кого-то во дворах, проверьте, пожалуйста. Утром она ушла из дома и не вернулась. Она маленькая ростом, в розовом — синем халате», — написали они.
Участница группы «Подслушано Бурибай» пишет, что ребёнка видели в 11 часов у реки, на что возмущённые пользователи отреагировали: «Вы же видели ребенка раздетого, тем более на речке. Почему не подошли узнать, в чём дело?».
Известно, что к поиску пропавшей подключилось всё село.
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