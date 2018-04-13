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50-летняя Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
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50-летняя Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой 

WMJ.ru 27 минут назад
Фото: WMJ.ru
На днях стало известно, что старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых впервые станет мамой. И вот несколько минут назад в Instagram Анастасии появилось фото с крохотной ножкой новорожденного. Молодая женщина родила сына и уже рассекретила его имя.
— подписала фото Анастасия.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Поклонники поздравляют Анастасию с рождением ребенка. Напомним, старшая дочь Стриженовых вышла замуж пять лет назад. До официальной регистрации отношений пара встречалась в течение нескольких лет. Предложение Петр сделал Анастасии в 2011 году.
Поздравляем пару с рождением сына, а Екатерину с тем, что она впервые стала бабушкой!
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Фото:Instagram
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