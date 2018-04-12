6 моментов в воспитании, о которых вы будете до хрипоты спорить с бабушками

У бабушки в гостях можно всё: не спать до полуночи, обедать перед телевизором, причём шоколадом вместо супа. Понятное дело, что ребенку все это безобразие нравится. В отличие от мамы, которая устала в сотый раз объяснять, почему нельзя конфеты и каковы последствия недосыпа.

Рассказываем о спорах, которые становятся испытанием для всех участников и грозят потерей нервных клеток.

Как одеваться?

Носочки! Носочки наше всё! Бабушки свято уверены, что без них малыш «переохладится и заболеет». Даже если на улице плюс 30, малышу 15 лет и него 43 размер ножки — все равно, носочки нужно надеть. Младенцу они будут постоянно щупать носик — не холодный ли, станут закутывать бедного дитя в пять слоев, «чтобы не дуло», зимой в ход пойдут подштанники с начесом и шарф, обмотанный вокруг ребенка три раза. Напрасно вы будете твердить, что детей надо одевать, как и себя — только плюс один слой.

Как кормить?

«Ребенку 5 месяцев, а ты ему еще не даешь манную кашку? Да ты в 4 уже борщ ела, а сама малыша голодом моришь!» Эта фраза знакома каждой молодой маме. Педагогический прикорм, рекомендации ВОЗ — для бабушек это пустой звук. Кормить надо пожирнее, погуще и почаще — и точка. Пухлый ребёнок, просящий добавку и хлебушка к ней — мечта всех бабушек. Когда младенец подрастет, старшее поколение начнет радостно угощать его конфетками, зефирками и леденцами, ничуть не беспокоясь о здоровье зубов, скажем, или желудка. «Ему же хочется» — довод, об который разобьются все ваши аргументы.

Как спать?

Если вы с новорождённым практикуете совместный сон, готовьтесь услышать страшилки. В копилке каждой уважающей себя бабушки найдется история про «женщину, которая во сне задавила ребенка». В отдельную кроватку! Не высыпаешься, бегая по 20 раз за ночь к колыбельке? А ты как думала — мы вот бегали, и ничего!Но вот парадокс — проходит года 3-4, и ребенок, оставаясь на выходных у бабули, спит с ней в одной постели. А потому что смотрите пункт 2 — «ему хочется!»

Как учиться?

Слово «Монтессори» бабушка считает ругательством. Какие такие развивающие занятия? Пусть лучше дома сидит, мультики смотрит, пирожки ест. И в носочках чтобы!Вы можете поспорить, но переубедить удастся вряд ли. Бабушка подожмет губы, закатит глаза и всем своим видом продемонстрирует недоверие. Да так, что вы и сами начнете сомневаться в правильности своего решения, съедите пирожок и наденете носки.

Как лечить?

Бабушки очень уважают программу «Здоровье» и её ведущую. Каждое слово, прозвучавшее в передаче, возводится в ранг аксиомы. А потом внушается вам. Если г-жа Малышева сказала, что нельзя ходить без шапки, иначе менингит будет — знайте, что бабушка маниакально и добуквенно станет соблюдать это правило. К носочкам добавится шапка, с завязочками, трехслойная и из меха камышового кота. Кроме программы «Здоровья» есть еще гуру медицины — соседки. А потому что соседкиному внуку от кашля помог настой и растирка — не химия аптечная. Значит, поможет, и вашему ребёнку.

Как жить?

А правильно надо жить! Не показывать малыша до месяца никому, умывать от сглаза, ездить к знахаркам и заговаривать грыжу, не носить памперсы, не кормить баночными пюрешками, не показывать младенцу зеркало. Перечень примет и суеверий настолько огромен, что не хватит и отдельной статьи. Наверняка у каждой найдется что добавить к этому списку. Уважаемые мамы, совет один: будьте снисходительны к бабушкам! Они любят вас и ваших детей, все советы дают от души. Поэтому можете кивать, соглашаться, но делать все так, как считаете правильным именно вы. Как знать, если лет через двадцать изобретут какую-нибудь автоматическую «одевалку» для ребенка, что скажете вы? Правильно: «В наше время такого не было, и как-то обходились!»