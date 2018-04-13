Екатерина и Александр Стриженовы впервые стали бабушкой и дедушкой

Старшая дочь телеведущей Екатерины Стриженовой и актера Александра Стриженова впервые стала мамой. Об этом Анастасия сама сообщила на своей странице в Instagram.

мне сегодня 30. я прибываю в эйфории… Петя папа спасибо тебе за Петю сына, Петя сын спасибо за то, что делаешь меня самой счастливой мамой на свете, уже как целых 10 дней! Мама и Папа спасибо, что вы дали мне такую невероятную жизнь. И да, счастье любит тишину, но мне хочется кричать сегодня о любови. Публикация от anastasia strizhenova (@anastasia_strizhenova) 13 Апр 2018 в 12:21 PDT Напомним, российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер Александр Стриженов и его супруга российская актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова познакомились еще будучи школьниками на съемках советского фильма «Лидер», в котором оба были заняты в главных ролях. С тех пор не расставались, и поженились сразу после совершеннолетия.

В 1988 году у пары родилась дочь Анастасия. Девушка в 2013 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Сейчас вместе с избранником она проживает в Нью-Йорке.

Публикация от anastasia strizhenova (@anastasia_strizhenova) 3 Янв 2018 в 12:06 PST Фото: Instagram / @strizs