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В Башкирии нашли пропавшую 12-летнюю Сашу
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В Башкирии нашли пропавшую 12-летнюю Сашу 

ufa1.ru 23 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В поселке Бурибай свернули поиски пропавшего ребенка. 12-летнюю Сашу нашли живой и невредимой. Девочку вернули в семью, поиски продолжались больше суток.
— В ходе поисков в Хайбуллинском районе сотрудники полиции и местные жители установили местонахождение 12-летней школьницы из села Бурибай. Сейчас девочка находится у родителей. Устанавливаются причины и обстоятельства ухода несовершеннолетней из дома, — рассказали в МВД республики.
Саша пропала днем 11 апреля. Девочка убежала из дома в халатике и сапожках. На поиски вышли сельчане, полицейские и волонтеры. Где и как нашли ребенка не сообщается. Подробности происшествия выясняются.
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