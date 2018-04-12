В Башкирии нашли пропавшую 12-летнюю Сашу

В поселке Бурибай свернули поиски пропавшего ребенка. 12-летнюю Сашу нашли живой и невредимой. Девочку вернули в семью, поиски продолжались больше суток.

— В ходе поисков в Хайбуллинском районе сотрудники полиции и местные жители установили местонахождение 12-летней школьницы из села Бурибай. Сейчас девочка находится у родителей. Устанавливаются причины и обстоятельства ухода несовершеннолетней из дома, — рассказали в МВД республики.

Саша пропала днем 11 апреля. Девочка убежала из дома в халатике и сапожках. На поиски вышли сельчане, полицейские и волонтеры. Где и как нашли ребенка не сообщается. Подробности происшествия выясняются.