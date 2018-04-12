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Интерактивный моноспектакль «Очень голодная гусеница»
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Интерактивный моноспектакль «Очень голодная гусеница» 

Ezhikezhik.ru 20 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Под звуки живой скрипки малыши будут слушать историю про гусеницу, которую так любят дети в десятках стран мира. Каждый слушатель будет держать в руках книжку, играть и получать опыт увлекательного совместного чтения
Каждому малышу на время спектакля дадут книжку «Очень голодная гусеница», изданную на толстом картоне, для того, чтоб в нее было удобно играть.
Актриса расскажет сказку, и в этом ей будет помогать гусеница, которая, конечно же, станет прекрасной бабочкой. Каждый малыш вместе со своим взрослым будет листать странички, слушать историю и даже сделает свою собственную гусеницу, которую можно будет забрать домой.
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