Интерактивный моноспектакль «Очень голодная гусеница»

Под звуки живой скрипки малыши будут слушать историю про гусеницу, которую так любят дети в десятках стран мира. Каждый слушатель будет держать в руках книжку, играть и получать опыт увлекательного совместного чтения

Каждому малышу на время спектакля дадут книжку «Очень голодная гусеница», изданную на толстом картоне, для того, чтоб в нее было удобно играть.

Актриса расскажет сказку, и в этом ей будет помогать гусеница, которая, конечно же, станет прекрасной бабочкой. Каждый малыш вместе со своим взрослым будет листать странички, слушать историю и даже сделает свою собственную гусеницу, которую можно будет забрать домой.