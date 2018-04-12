Как рассказывать детям о безопасности, при этом не напугав их. Объясняет психолог

Екатерина Сафонова

психолог портала «Я — Родитель»

Наверное, большинство родителей едины во мнении, что безопасность — превыше всего. В современном мире о безопасности не говорит только ленивый, ведь, как многим кажется, опасности грозят детям на каждом шагу. Давайте разбираться, так ли это, и как рассказать малышам о безопасности, не напугав их.

Безопасность — понятие очень обширное, которое включает в себя огромное количество подпунктов: это и поведение на проезжей части, и разговоры с незнакомцами, и безопасность в Интернете, и поведение дома, и так далее, можно перечислять практически бесконечно.

Современный мир живет в более динамичном режиме, особенно убыстряет этот режим Интернет, поэтому и опасности возникают быстрее, чем раньше. Конечно, чересчур устрашающие рассказы о страшных последствиях могут травмировать ребенка, ведь дети отличаются повышенной впечатлительностью.

Недавно в крупном торговом центре я увидела мальчишку лет 3-х, который истошно плакал на весь магазин — оказалось, он потерялся. Когда я уже взяла его за руку и собралась вести к охране, чтобы объявили о пропаже по громкой связи, выяснилось, что родители мальчика просто спрятались за колонной. Таким образом они хотели проучить его, чтобы «меньше капризничал». На деле эта ситуация явилась для малыша серьезнейшей психологической травмой, которая впоследствии может оказать негативное воздействие на развитие и психику ребенка.

Родители, запомните, несколько правил:

Не оставляйте ребенка одного в неизвестной ему обстановке.

Не угрожайте фразами Сейчас тебя та тетя заберет, если не будешь себя хорошо вести». Тети в таких фразах могут меняться на полицию, злого монстра, бандита, смысл от этого остается прежним — ребенок переживает глубокую психологическую травму.

Не делайте вид, что вы уходите, тем более, не уходите от ребенка на самом деле. «Я сейчас пойду домой, а ты останешься здесь. Всё, ухожу!» — это крайне нежелательная стратегия поведения.

В рассказах о безопасности избегайте излишней кровавой окрашенности. Фантазия ребенка и так сама сделает свое дело и создаст свой фильм ужасов, не нужно это провоцировать.

В первую очередь сами соблюдайте правила безопасности, о которых вы рассказываете ребенку. Не переходите дорогу на красный свет, не впрыгивайте вместе с ребенком в уходящий вагон метро, не залезайте голыми руками в розетки.

Рассказы о безопасности должны протекать в форме обычного разговора, например, пока вы идете по улице. «Видишь, красный человечек? Значит, нужно стоять. А теперь зеленый, машины остановились, мы можем переходить дорогу». Ведущая деятельность детей дошкольного возраста — сюжетно-ролевая игра. Именно с помощью игры дети познают мир, примеряют на себя разные роли и проигрывают разные жизненные события. Такая игра — отличный способ рассказать ребенку о безопасности, проиграть с ним эти ситуации.

Всегда стоит помнить, что начало безопасности — это внимательность. Учите своего ребенка смотреть по сторонам, замечать странных и вызывающих чувство тревоги людей, не вступать с ними в диалоги, не заходить в подъезд с незнакомыми взрослыми, не ездить с ними в лифте. Такие правила не вызовут у ребенка чувство опасности или страх, ведь в простой внимательности нет ничего пугающего. Поиграйте с ребенком в игры на внимательность на улицу, это и занимательно, и полезно.

Существует огромное количество детской литературы, посвященной вопросам безопасности. Вы можете читать эти книжки вместе с детьми, многие из них сделаны в интерактивном формате: в них нужно решить задачки или нарисовать что-то.

Существуют даже аудиокниги, в которых записаны детские сказки, в которых рассказывается о безопасности. Все мы помним «Не пей воду, козленочком станешь», а ведь и эта заповедь учит ребенка основам безопасности.

Главное, всегда помните, что ребенок считывает эмоциональное состояние родителя. Если вы спокойно объясните малышу, как можно себя вести, а как — нельзя, он не испугается и не будет травмирован. Если же вы сами будете находиться в психоэмоциональном напряжении, будете встревожены, напуганы, то ребенок, конечно, считает эти переживания и спроецирует их на себя. Таких ситуаций нужно избегать.

Материал подготовлен для нашего издания порталом Я — Родитель в рамках нашей совместной ежемесячной рубрики. Сайт «Я-родитель» уже более 7 лет помогает мамам, папам, бабушкам и дедушкам и всем тем, кто занимается воспитанием детей, найти путь к своему ребенку, научить его только хорошему и вместе с ним стать лучше самим! Портал дает рекомендации о воспитании детей, смотря на проблему с разных ракурсов — и с точки зрения родителей, и с точки зрения ребенка.

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