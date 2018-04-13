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В Китае ребенок родился спустя четыре года после смерти родителей
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В Китае ребенок родился спустя четыре года после смерти родителей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: planet-today.ru
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Китае у пары, погибшей в автокатастрофе, спустя четыре года родился сын от суррогатной матери. Об этом сообщает Independent.
По данным издания, ранее супруги заморозили несколько эмбрионов, надеясь зачать ребенка с помощью ЭКО. Их хранили в больнице в емкости с жидким азотом при температуре минус 196 градусов.
Родители погибших длительное время пытались через суд добиться разрешения на использование эмбрионов. В Китае суррогатное материнство запрещено, поэтому мать для ребенка нашли в Лаосе. Перевозили их на машине, потому что ни одна авиакомпания не приняла груз с жидким азотом.
Мальчика назвали Тяньтянь. По мнению бабушки, новорожденный больше похож на своего отца, хотя «глазами он пошел в мать». Родственники младенца пока не решили, стоит ли ему рассказывать о необычном происхождении. Пока мальчик не подрос, они планируют говорить, что его родители живут за границей. Однако дедушка убежден, что рано или поздно Тяньтянь должен узнать правду: «Мы обязательно расскажем ему об этом в будущем. А разве можно иначе?»
С развитием науки необычные способы рождения детей перестали быть редкостью. Например, два года назад в одной из мексиканских клиник родился ребенок, зачатый не двумя, а тремя родителями — двумя мамами и одним отцом.
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