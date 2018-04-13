Ещё
В Китае суррогатная мать родила ребенка семейной пары, погибшей 4 года назад
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Китае суррогатная мать родила ребенка семейной пары, погибшей 4 года назад 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Китае впервые в истории власти разрешили родить суррогатной матери с помощью эмбриона, оставленного в клинике парой, которой к моменту зачатия не было в живых. Шэнь Цзе и Лю Си разбились в автокатастрофе в 2014 году. На рождении малыша настояли родители погибших, сообщает Guardian.
За пять дней до запланироварного искусственного оплодотворения пара погибла в китайской провинции Цзянсу.
Родители супругов, которые не могли самостоятельно завести детей, несколько лет добивались выдачи им эмбриона.
После этого бабушка и дедушка будущего ребенка отправились в Лаос для осуществления процедуры Экстракорпорального оплодотворения, так как в Китае подобные операции запрещены.
Мальчик родился в декабре 2017 года. Его назвали Тьянтьяном ("сладким" по-китайски).
Дедушка с бабушкой ребенка пока не решили, говорить ли ему о том, что случилось с его родителями.
"Скорее всего, мы сообщим ему, но только когда он подрастет", — отметили китайцы.
Вести.Ru: последние новости
Сын президента Финляндии два месяца прожил безымянным Следователи нашли отца Люцифера, проданного в банке Православный мир встречает Пасху Христову
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже131
Чем опасен нерегулярный секс4
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе83
Бедная Сандра: как сейчас живет Саша Зарубина?10
Женские фразы, которые раздражают мужчин
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение