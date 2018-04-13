В Китае суррогатная мать родила ребенка семейной пары, погибшей 4 года назад

В Китае впервые в истории власти разрешили родить суррогатной матери с помощью эмбриона, оставленного в клинике парой, которой к моменту зачатия не было в живых. Шэнь Цзе и Лю Си разбились в автокатастрофе в 2014 году. На рождении малыша настояли родители погибших, сообщает Guardian

За пять дней до запланироварного искусственного оплодотворения пара погибла в китайской провинции Цзянсу.

Родители супругов, которые не могли самостоятельно завести детей, несколько лет добивались выдачи им эмбриона.

После этого бабушка и дедушка будущего ребенка отправились в Лаос для осуществления процедуры Экстракорпорального оплодотворения, так как в Китае подобные операции запрещены.

Мальчик родился в декабре 2017 года. Его назвали Тьянтьяном ("сладким" по-китайски).

Дедушка с бабушкой ребенка пока не решили, говорить ли ему о том, что случилось с его родителями.

"Скорее всего, мы сообщим ему, но только когда он подрастет", — отметили китайцы.