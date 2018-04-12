Как развить самостоятельность у ребёнка

Как часто можно услышать от мам подростков, что чадо вообще ничего не может сделать самостоятельно: и за домашним заданием с ним сиди, и еду в тарелку ему положи, и вещи в его шкафу разбирай. Как предотвратить такую ситуацию? Делимся полезными рекомендациями.

Конечно, чем раньше вы начнёте воспитывать в ребёнке самостоятельность, тем лучше. С подростком сложнее, ведь он уже привык жить так, а не иначе, хотя и это поддаётся коррекции. Воспользуйтесь несколькими несложными советами психологов и педагогов, и вскоре ваш ребёнок докажет, что многое может сделать и без вашей помощи.

1. Ловите момент

Обычно в возрасте около 1,5-2 лет девизом малыша становится «Я сам!». Это идеальный период для того, чтобы привить карапузу самостоятельность… или навсегда отбить у него охоту делать что-то самому. Если кроха просит об этом, позвольте ему проверить свои силы в разных ситуациях, попробовать действовать самостоятельно или хотя бы помочь вам (если речь о чём-то, с чем он точно не справится). Сейчас вам не нравится, как малыш кормит кота (весь пол, конечно, усыпан сухариками и залит водой), но через несколько лет вы сами будете об этом просить и утверждать, что это — его прямая обязанность. И где же логика?

В возрасте постарше дети охотно занимаются тем, что им нравится, поэтому работу над самостоятельностью начинайте именно с таких «поручений».

2. Наберитесь терпения

Чем младше ребёнок, тем дольше он будет пытаться сделать что-то сам: пять минут натягивать носок, 10 минут протирать стол, 15, а то и больше — собирать игрушки и расставлять книги по местам. А вы могли бы сделать это всё за минуту? Спокойно! В ваших умениях никто и не сомневается, а вот карапузу понадобится достаточно времени на тренировки, поэтому — запаситесь терпением и не мешайте ему. Планируйте день так, чтобы у малыша был запас времени на все действия, которые он намерен совершить сам.

3. Помогайте только по необходимости

«Опять задом наперёд надел, давай сюда!», «Ну кто так рисует? Дай я тебе покажу, как надо!», «Не пиши в тетради сам, давай лучше вместе, а то опять криво выйдет…» — знакомые фразы? Чаще всего в таких ситуациях ребёнок просто хотел получить ещё один шанс, снова попробовать, отточить своё мастерство, но ему не дали это сделать. Он и не просил о помощи, а вы уже готовы предложить свои услуги.

После нескольких случаев смышлёный кроха поймёт, что может вообще ничего не делать — за него всё сделают старшие. Оказывается, так удобно ничего не уметь! И лет через 10-15 это превратится в «Мам, напишешь мне курсовую, диплом, диссертацию? Я всё равно сделаю хуже, чем ты!». Чтобы такого не случилось, не выхватывайте у малыша карандаши и ручки, не отбирайте посуду, которую он собирался помыть, дайте шанс заново переодеться. Ненавязчиво предложите помощь или просто сообщите, что он может попросить вас о ней в любой момент, когда это будет нужно.

4. Забудьте о перфекционизме

Ребёнок вряд ли сделает что-то идеально, рассчитывать на это не приходится. И пройдёт какое-то время, пока он научится делать определённые вещи хорошо. Чтобы не тратить лишние нервы, пересмотрите свои взгляды на жизнь: возможно, нет ничего катастрофичного в рубашке, не заправленной в брюки, неполной миске кошачьего корма или не идеально белоснежной чашке? А если так, то зачем лишний раз указывать малышу, что он не справился с заданием? Ни в коем случае не бросайтесь тут же переделывать то, что у него не совсем получилось, — это может плохо сказаться на самооценке крохи. Если это необходимо, доделайте чуть погодя и так, чтобы ребёнок не видел.

5. Поощряйте и хвалите

В процессе воспитания самостоятельности «кнута» быть не должно, только «пряники». Если у карапуза получилось самостоятельно одеться, умыться, убрать игрушки или сделать домашнее задание, похвалите его от чистого сердца. Разрешите поиграть или посмотреть мультики, подарите небольшой сувенир, книжку или шоколадку, в присутствии ребёнка расскажите родственникам и знакомым о его достижениях. Только не увлекайтесь и не перегибайте палку: размер и форма поощрения должны соответствовать ценности проделанной работы, иначе малыш будет делать всё только ради похвалы и подарков.

6. Придумайте для ребёнка обязанности

Если подростком любые обязанности воспринимаются как тяжкая ноша, то для дошкольника и младшего школьника это — шанс поравняться со взрослыми и ощутить свою значимость. Придумайте для малыша посильные обязанности. Пусть он ухаживает за домашним питомцем, моет свои ботинки, поливает цветы, вытирает пыль или протирает полотенцем посуду. Следите, чтобы больше никто этим не занимался, иначе у вашего чада уже не будет такого повода для гордости.

7. Уважайте частное пространство и личное мнение

Как известно, самостоятельность вырастает из ощущения, что ты — личность. А у каждой личности должно быть своё пространство и своё мнение. Чтобы ребёнку чаще хотелось делать что-то самому, уважайте его собственность и частные владения.

Пусть он сам наводит порядок в своей комнате, раскладывает вещи в своём шкафу и расставляет на своей полке так, как это удобно ему. Если малыш предпочитает хаос и беспорядок, нужно искать причину в его личностных особенностях, воспитании, семейной ситуации, а не просто без спроса врываться в комнату и наводить там чистоту.

Также любой человек, даже очень маленький, имеет право на своё мнение. Он вполне может предпочитать какую-то еду, одежду, игры, общение с конкретными людьми и отказываться от другого. И это тоже нужно поощрять, в рамках разумного, конечно.