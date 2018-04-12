Ещё
Маникюр для крохи: как правильно стричь ногти новорождённому
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маникюр для крохи: как правильно стричь ногти новорождённому 

Детстрана.ру 2 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Когда лучше начинать ухаживать за детскими ноготками?
Поскольку ногти у крохи мягкие и тонкие, в первые дни после рождения состригать их нет надобности. А если вы боитесь, что малыш поранит себя, «спрячьте» его ручки в специальные рукавички-«царапки».
Обычно ноготочки малышу подстригают через 3-5 недель после его рождения. Но не потому что за это время ногтевая пластина на пальцах ребёнка крепнет, нет, она по-прежнему нежная и хрупкая.
За этот период вы немного привыкнете к малышу, и не будете бояться совершать над ним подобные манипуляции.
Когда лучше подстригать малышу ногти?
Подстригать новорожденному ноготки, лучше в то время, когда он не капризничает, находится в хорошем настроении (чаще это бывает после кормления).
Некоторые мамы стригут ногти своему малышу во время сна, так меньше вероятности, что он дёрнет ручкой и случайно не поранится, или во время купания — размягченные ноготочки легче срезаются.
Вам будет интересно обсудить:
Делимся опытом, как стричь ногти малышу
Раскрываем секреты, как справляться с маленькими «царапками»
Проблемно ли стричь ноготки крохи?
Инструменты для детского маникюра
Для этой процедуры лучше всего выбрать специальные детские ножнички с закругленными кончиками. Они должны быть достаточно острыми, чтобы аккуратно срезать ноготок, тупые могут способствовать расслоению ногтевой пластины.
Некоторые родители используют щипчики, но здесь нужно действовать очень осторожно, так как ими можно повредить нежную кожицу малыша.
Некоторые детские маникюрные наборы дополнены специальными пилочками для ногтей. Их можно использовать для придания уголкам более гладкой формы закругления.
Как правильно стричь ногти малышу
Перед самой процедурой обязательно протрите ножницы спиртом.
Сильно коротко ногти подстригать не нужно, должен оставаться выступ ноготка примерно на 1 мм.
Уголки на ногтевых пластинах нужно слегка закруглять, а подстригая ногти на ножках, делайте прямые срезы — без закругления уголков, чтобы предотвратить врастание:
действуйте спокойно и уверенно, тогда все сделаете правильно и быстро;
возьмите ручку малыша в свою руку и крепко, но нежно зафиксируйте его пальчик;
отодвиньте подушечку пальца ребёнка так, чтобы освободить ногтевую пластину для среза;
спокойным движением срежьте отросшую часть ноготка.
Если вдруг вы поранили пальчик малыша, обработайте ранку 3%-ной перекисью водорода или другим антисептиком.
Детстрана.ру: последние новости
Модные мифы о правильном воспитании Кризис рождения первого ребёнка 5 детских задачек на логику, которые не решат и родители
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень подарил девушке грудь — и хочет ее вернуть4
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»18
Опухшую Волочкову подняли на смех28
Безрукова рассказала о последних днях сына3
Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса7
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение