Маникюр для крохи: как правильно стричь ногти новорождённому

Когда лучше начинать ухаживать за детскими ноготками?

Поскольку ногти у крохи мягкие и тонкие, в первые дни после рождения состригать их нет надобности. А если вы боитесь, что малыш поранит себя, «спрячьте» его ручки в специальные рукавички-«царапки».

Обычно ноготочки малышу подстригают через 3-5 недель после его рождения. Но не потому что за это время ногтевая пластина на пальцах ребёнка крепнет, нет, она по-прежнему нежная и хрупкая.

За этот период вы немного привыкнете к малышу, и не будете бояться совершать над ним подобные манипуляции.

Когда лучше подстригать малышу ногти?

Подстригать новорожденному ноготки, лучше в то время, когда он не капризничает, находится в хорошем настроении (чаще это бывает после кормления).

Некоторые мамы стригут ногти своему малышу во время сна, так меньше вероятности, что он дёрнет ручкой и случайно не поранится, или во время купания — размягченные ноготочки легче срезаются.

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Инструменты для детского маникюра

Для этой процедуры лучше всего выбрать специальные детские ножнички с закругленными кончиками. Они должны быть достаточно острыми, чтобы аккуратно срезать ноготок, тупые могут способствовать расслоению ногтевой пластины.

Некоторые родители используют щипчики, но здесь нужно действовать очень осторожно, так как ими можно повредить нежную кожицу малыша.

Некоторые детские маникюрные наборы дополнены специальными пилочками для ногтей. Их можно использовать для придания уголкам более гладкой формы закругления.

Как правильно стричь ногти малышу

Перед самой процедурой обязательно протрите ножницы спиртом.

Сильно коротко ногти подстригать не нужно, должен оставаться выступ ноготка примерно на 1 мм.

Уголки на ногтевых пластинах нужно слегка закруглять, а подстригая ногти на ножках, делайте прямые срезы — без закругления уголков, чтобы предотвратить врастание:

действуйте спокойно и уверенно, тогда все сделаете правильно и быстро;

возьмите ручку малыша в свою руку и крепко, но нежно зафиксируйте его пальчик;

отодвиньте подушечку пальца ребёнка так, чтобы освободить ногтевую пластину для среза;

спокойным движением срежьте отросшую часть ноготка.

Если вдруг вы поранили пальчик малыша, обработайте ранку 3%-ной перекисью водорода или другим антисептиком.