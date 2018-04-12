Маленькая дочь Станислава Бондаренко покоряет социальные сети своей мимикой

Звезда отечественных телесериалов актер Станислав Бондаренко , недавно ставший отцом во второй раз, часто хвастается в социальных сетях свой очаровательной дочерью Алексией. Малышка, несмотря на то что ей всего пять месяцев, уже успела обзавестись собственными поклонниками.

Станислав Бондаренко является не только счастливым обладателем сексуальной внешности и актерского таланта, но и отцом двух прелестный детей от двух разных, но одинаково красивых женщин. И если старший наследник актера — сын Марк не частый гость в публикациях отцовского микроблога, то его младшая сестренка Алексия явно намерена вскоре вытеснить знаменитого родителя из его аккаунта.

Впрочем, подписчики артиста, судя по всему, не против такого исхода, ведь юная звезда интернета каждый раз дарит им отличное настроение одним лишь выражением своего детского личика. Такому потрясающему успеху немало поспособствовала удивительная мимика малышки, которую она охотно демонстрирует на камеру, а гордый отец хвастается полученными кадрами перед своими поклонниками.