Воркшопы для мам «Kids Business Day» от Veter School

Проект Veter School и «Зеленая школа» в Парке Горького проводят полезные мероприятия и воркшопы для мам и малышей.

Программа начнется 14 апреля с лекций от четырёх успешных российских брендов, развивающихся в детской нише: Сервис выездных детских стрижек «KidCut», натуральная органическая косметика для детей“SafeAll”, минималистичная одежда «Panda loves you» и бренд деревянных игрушек «Радуга грез».

Каждый из этих проектов вышел на самоокупаемость, продаётся в крупных розничных сетях, а некоторые — уже и за пределами РФ. Каждый бренд ошибался, выстраивая свой бизнес и каждый готов поделиться своим опытом и успехами, советами и инсайдом. Участники узнают максимально честную и открытую историю по становлению этих проектов: идею, философию, инвестиции, развитие и промо продвижение.

Если вы давно задумываетесь о создании проекта в этой нише, если у вас уже есть свой бренд, но вы не знаете, куда двигаться дальше — этот семинар станет полезным решением.

В стоимость билета входит бесплатное посещение «Зеленой школы» одним ребенком.