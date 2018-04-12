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Воркшопы для мам «Kids Business Day» от Veter School
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Воркшопы для мам «Kids Business Day» от Veter School 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Проект Veter School и «Зеленая школа» в Парке Горького проводят полезные мероприятия и воркшопы для мам и малышей.
Программа начнется 14 апреля с лекций от четырёх успешных российских брендов, развивающихся в детской нише: Сервис выездных детских стрижек «KidCut», натуральная органическая косметика для детей“SafeAll”, минималистичная одежда «Panda loves you» и бренд деревянных игрушек «Радуга грез».
Каждый из этих проектов вышел на самоокупаемость, продаётся в крупных розничных сетях, а некоторые — уже и за пределами РФ. Каждый бренд ошибался, выстраивая свой бизнес и каждый готов поделиться своим опытом и успехами, советами и инсайдом. Участники узнают максимально честную и открытую историю по становлению этих проектов: идею, философию, инвестиции, развитие и промо продвижение.
Если вы давно задумываетесь о создании проекта в этой нише, если у вас уже есть свой бренд, но вы не знаете, куда двигаться дальше — этот семинар станет полезным решением.
В стоимость билета входит бесплатное посещение «Зеленой школы» одним ребенком.
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