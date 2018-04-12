15 мифов о тренировках для похудения после родов

Почти каждая мама после рождения ребенка сталкивается с проблемой лишнего веса и хочет как можно скорее прийти в форму. Но возникает много вопросов о том, как правильно организовать свой тренировочный процесс, чтобы избежать роковых ошибок. На тему тренировок для похудения после родов существует большое количество статей в интернете, на разных форумах мамы делятся опытом и просят советы у других. Однако на таких ресурсах часто можно встретить совершенно противоположные суждения относительно тренировок для мам. Как понять, где правда? Чтобы у вас не осталось никаких сомнений, как правильно тренироваться молодой маме, «Летидор» обратился к Елене Санжаровской, известному фитнес-блогеру, тренеру и автору книги «Жизнь без жира, или Ешь после шести! Как похудеть навсегда и не сойти с ума», вышедшей в издательстве АСТ. Она развеяла самые популярные мифы о тренировках для похудения после рождения ребенка.

В видеоролике Елена раскрывает всю правду о тренировках для мам, подтверждая или опровергая 15 самых популярных мифов на эту тему.

Можно ли сразу после родов приступать к тренировкам? Не повредит ли спорт кормящим мамам? Нужны ли мамам силовые тренировки или можно ограничиться кардио? На эти и другие насущные вопросы тренер дает четкие и подробные ответы. Смотрите видео, выстраивайте свой тренировочный процесс правильно — и у вас все получится!

Фото: из личного архива Елены Санжаровской