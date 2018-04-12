Дети изучили «чудеса пластилина»

В дошкольном отделении образовательного комплекса «Юго-Запад» прошла тематическая неделя «Чудеса пластилина». Детям представилась возможность развить фантазию и воображение при помощи лепки.

Педагоги отмечают, что при лепке дети учатся концентрации, сосредоточенности, усидчивости, что особо важно для самых подвижных и активных. Занятия также помогают ребенку развивать мелкую моторику пальцев.

Воспитателям дошкольного отделения смогли преподнести лепку детям как мощный инструмент интеллектуального развития.

Дети не просто лепили фигурки, а создавали при помощи них сценки из сказок. Так, воспитатель младшей группы «Солнышко» Полина Ивановна Гончарова совместно с воспитанниками представили пластилиновую сказку «Колобок».

Средняя группа «Светлячки» под руководством Маргариты Петровны Ермолиной создали уникальную сказку-книжку «Теремок», каждая из страниц которой сделана из пластилина. А ребята из подготовительной группы «Непоседы» вместе с Евгенией Александровной Рязанкиной показали всем сказку «Маша и Медведь», рассказывают сотрудники образовательного комплекса «Юго-Запад».