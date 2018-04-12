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9-летняя племянница Веры Брежневой стала фотомоделью
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9-летняя племянница Веры Брежневой стала фотомоделью 

Лиза 45 минут назад
Фото: Лиза
@ververa9-летняя племянница Веры Брежневой стала фотомодельюЗвездные отпрыски, принимающие участие в модных показах известных марок, уже не редкость. Селебрити и их дети традиционно привлекают к себе внимание. Сегодняшними героями лукбука российского бренда стали супруга Александра Цекало (57) Виктория Галушка и их 9-летняя дочь Александра. Мама и дочь примерили тренчи из весенней коллекции. Для девочки подобная съемка стала дебютом и, по мнению подписчиков сестры Веры Брежневой, вполне успешным. Фолловеры отметили высокий рост девочки и внешнюю схожесть с отцом. Известно, что Саша несколько лет занимается балетом в студии Илзе Лиепы. Родители справедливо считают, что эти занятия идут на пользу девочке.
Публикация от RUBAN © (@ruban_fashion) 11 Апр 2018 в 8:30 PDT  Публикация от RUBAN © (@ruban_fashion) 11 Апр 2018 в 5:29 PDT  Напомним, у Александра Цекало и Виктории Галушка трое детей: дочь Александра, сын Михаил (6) и еще один малыш, имя которого родители до сих пор не афишируют. В третий раз младшая сестра Веры Брежневой (35) стала мамой в прошлом году. А уже через несколько месяцев Виктория продемонстрировала стройную фигуру во время семейного отпуска. Смотри также, как Вера Брежнева выглядела в школе.
Публикация от Vera Brezhneva? (@ververa) 1 Июл 2017 в 4:36 PDT  Публикация от Vera Brezhneva? (@ververa) 13 Июн 2017 в 12:50 PDT
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