Ми-ми-ми: неожиданные фото звезд с детьми

Как проводит время с детьми Виктория Бэкхам, кто гуляет с детьми по Нью-Йорку и как выглядит подросшая дочка Серены Уильмс — лучшие семейные фото в нашей новой подборке.

Виктория Бэкхэм

Свободные часы в графике Виктория всегда проводит в окружении семьи — вчера она с дочкой Харпер и сыном Ромео отправилась на конную прогулку.

Модель редко появляется на публике в окружении семьи. Но вчера было исключение –она совершила прогулку по Нью-Йорку вместе с дочерьми Клементиной и Козимой и сыном Каспаром.

Алессандра Амбросио

Вчера у ангела Victoria’s Secret был день рождение — ей исполнилось 36 лет. Поздравили модель не только коллеги и друзья, но и любимые дети — дочь Анна Луиза и сын Ноа Феникс.

1 сентября 2017 года 4-х кратная Олимпийская чемпионка впервые стала мамой. Пять месяцев назад она впервые показала миру свою дочь, и с тех пор регулярно радует поклонников фотографиями Алексис Олимпии.

Кьяра Ферраньи

Три недели назад модель впервые стала мамой и ее Instagram-аккаунт — настоящий дневник жизни маленького Лео. А дневник беременности Кьяры можно посмотреть в ее Stories!