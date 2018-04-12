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Ми-ми-ми: неожиданные фото звезд с детьми
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Ми-ми-ми: неожиданные фото звезд с детьми 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Как проводит время с детьми Виктория Бэкхам, кто гуляет с детьми по Нью-Йорку и как выглядит подросшая дочка Серены Уильмс — лучшие семейные фото в нашей новой подборке.
Виктория Бэкхэм
Свободные часы в графике Виктория всегда проводит в окружении семьи — вчера она с дочкой Харпер и сыном Ромео отправилась на конную прогулку.
Клаудия Шиффер
Модель редко появляется на публике в окружении семьи. Но вчера было исключение –она совершила прогулку по Нью-Йорку вместе с дочерьми Клементиной и Козимой и сыном Каспаром.
Алессандра Амбросио
Вчера у ангела Victoria’s Secret был день рождение — ей исполнилось 36 лет. Поздравили модель не только коллеги и друзья, но и любимые дети — дочь Анна Луиза и сын Ноа Феникс.
Серена Уильямс
1 сентября 2017 года 4-х кратная Олимпийская чемпионка впервые стала мамой. Пять месяцев назад она впервые показала миру свою дочь, и с тех пор регулярно радует поклонников фотографиями Алексис Олимпии.
Кьяра Ферраньи
Три недели назад модель впервые стала мамой и ее Instagram-аккаунт — настоящий дневник жизни маленького Лео. А дневник беременности Кьяры можно посмотреть в ее Stories!
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