Ещё
Откуда берется пищевая аллергия у детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Откуда берется пищевая аллергия у детей 

Доктис 2 часа назад
Причины младенческой и детской пищевой аллергии до последнего времени были неизвестны. Американские ученые связали ее с определенным сочетанием факторов генетики и окружающей среды.
Ведущий автор исследования профессор Джоан Кук-Миллс из Северо-Западного университета в Иллинойсе с коллегами разработала свою гипотезу на основании нескольких более ранних исследований и проверила ее на лабораторных мышах. Работа Кук-Миллс опубликована в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology. По ее мнению, пищевую аллергию у маленьких детей провоцирует сумма четырех слагаемых: врожденная повышенная проницаемость кожного барьера; использование детских влажных салфеток, которые оставляют на коже следы мыла; контакт с аллергенами домашней пыли; и контакт кожи с пищевыми аллергенами через родителей или других ухаживающих за ребенком взрослых (например, когда мама, поев арахисового масла, целует малыша).
«Эти четыре слагаемых — рецепт развития пищевой аллергии, — говорит Кук-Миллс. — Чтобы избежать ее, мойте руки перед тем, как прикасаться к ребенку, ограничьте использование влажных салфеток и промывайте после них кожу малыша водой, как делали десятилетия назад».
В экспериментах на мышах у грызунов, которых подвергали вышеназванным факторам риска, уже через две недели развивалась аллергическая реакция на продукты питания, с которыми у них был контакт через кожу. Что касается врожденной повышенной проницаемости кожи, то, по мнению профессора, она может проявляться как атопический дерматит или даже просто сухая кожа. Так что если у вашего ребенка есть сухость кожи, имеет смысл насторожиться и соблюдать перечисленные меры предосторожности.
Читайте также:
Почти половина аллергий развиваются во взрослом возрасте
Доктис: последние новости
Макароны в очередной раз оправданы Людям-«грушам» тоже нужно худеть Дети 1,5 лет уже умеют чувствовать несправедливость
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опухшую Волочкову подняли на смех31
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»21
Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса8
Безрукова рассказала о последних днях сына3
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе79
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение