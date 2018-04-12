Откуда берется пищевая аллергия у детей

Причины младенческой и детской пищевой аллергии до последнего времени были неизвестны. Американские ученые связали ее с определенным сочетанием факторов генетики и окружающей среды.

Ведущий автор исследования профессор Джоан Кук-Миллс из Северо-Западного университета в Иллинойсе с коллегами разработала свою гипотезу на основании нескольких более ранних исследований и проверила ее на лабораторных мышах. Работа Кук-Миллс опубликована в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology. По ее мнению, пищевую аллергию у маленьких детей провоцирует сумма четырех слагаемых: врожденная повышенная проницаемость кожного барьера; использование детских влажных салфеток, которые оставляют на коже следы мыла; контакт с аллергенами домашней пыли; и контакт кожи с пищевыми аллергенами через родителей или других ухаживающих за ребенком взрослых (например, когда мама, поев арахисового масла, целует малыша).

«Эти четыре слагаемых — рецепт развития пищевой аллергии, — говорит Кук-Миллс. — Чтобы избежать ее, мойте руки перед тем, как прикасаться к ребенку, ограничьте использование влажных салфеток и промывайте после них кожу малыша водой, как делали десятилетия назад».

В экспериментах на мышах у грызунов, которых подвергали вышеназванным факторам риска, уже через две недели развивалась аллергическая реакция на продукты питания, с которыми у них был контакт через кожу. Что касается врожденной повышенной проницаемости кожи, то, по мнению профессора, она может проявляться как атопический дерматит или даже просто сухая кожа. Так что если у вашего ребенка есть сухость кожи, имеет смысл насторожиться и соблюдать перечисленные меры предосторожности.

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