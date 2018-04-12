Любимое малышами занятие «МультУтро» пройдет в экоцентре «Битцевский лес» 13 апреля

«МультУтро» (0+) начнется строго по графику в 10 часов 30 минут. Ждем родителей с детьми на просмотр экологических познавательных мультфильмов.

Адрес экоцентра «Битцевский лес»: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (916) 306-56-50.

Также 13 апреля, можно интересно и с пользой провести время в экоцентре «Воробьёвы горы». В 12:00 и 15:00 там состоится интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город» в экоцентре «Воробьёвы горы» (7 +).