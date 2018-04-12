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Каждый пятый малыш в России хочет стать космонавтом
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Каждый пятый малыш в России хочет стать космонавтом 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
В советские времена многие мальчишки и девчонки мечтали стать космонавтами. Оказывается, современные дети тоже грезят о космических полетах. По крайней мере, об этом явно свидетельствуют результаты опроса, проведенного в преддверии Дня космонавтики порталом Mail.Ru.
Родители каждого пятого российского малыша (21% опрошенных) уверяют: их ребенок хотел или все еще хочет связать свою судьбу с покорением космических просторов. 92% мам и пап сообщили, что их чадам прекрасно знакомо имя Юрия Гагарина. А 36% респондентов заявили, что будут праздновать День космонавтики в кругу семьи. При этом 19% родителей 12 апреля планируют вместе с детьми смотреть фильмы или мультики про космос, а 8% намереваются посетить планетарий.
Фото: Shutterstock
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