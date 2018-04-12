Каждый пятый малыш в России хочет стать космонавтом

В советские времена многие мальчишки и девчонки мечтали стать космонавтами. Оказывается, современные дети тоже грезят о космических полетах. По крайней мере, об этом явно свидетельствуют результаты опроса, проведенного в преддверии Дня космонавтики порталом Mail.Ru Родители каждого пятого российского малыша (21% опрошенных) уверяют: их ребенок хотел или все еще хочет связать свою судьбу с покорением космических просторов. 92% мам и пап сообщили, что их чадам прекрасно знакомо имя Юрия Гагарина . А 36% респондентов заявили, что будут праздновать День космонавтики в кругу семьи. При этом 19% родителей 12 апреля планируют вместе с детьми смотреть фильмы или мультики про космос, а 8% намереваются посетить планетарий. Фото: Shutterstock Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!