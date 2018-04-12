Еще не научившиеся говорить малыши уже распознают эмоции на лицах

Малыши могут считывать эмоции с лица взрослых людей ещё до того, как научатся говорить. К примеру, шестимесячный младенец распознаёт счастье или недовольство у своих родителей. Исследование ученых из Университета Женевы показало, что малыши могут читать по лицам своих родителей информацию об их настроении уже в возрасте 6 месяцев. К примеру, младенцы значительно дольше смотрели на злые лица, если при этом одновременно слышали голос, выражающий счастье. Следовательно, младенцы могут отличать разные эмоции еще до того, как научатся произносить первые слова. Малыши проявляют эмоции для общения с взрослыми. Так, если детям нужно принять пищу или сменить подгузник, то они плачут.

Результаты нынешнего исследования показывают, что у младенцев не отмечается каких-то предпочтений по поводу счастливых или недовольных лиц, если они слышат нейтральный голос или кто-то проявляет ярость. Но при радостных и счастливых голосах дети значительно дольше смотрели на лица людей. Таковы результаты экспериментов с участием 24 шестимесячных малышей, которых помещали перед чёрным экраном. В течение 20 секунд младенцы слушали голоса нейтрального, счастливого и злого содержание. Затем в течение 10 секунд им демонстрировали лица, выражающие либо радость, либо злость. Исследователи использовали специальную технологию, отслеживающую движения глаз и направление взора у детей. С ее помощью можно было понять, привлекают ли интерес ребенка какие-либо образы. Эта технология показала способность младенцев распознавать эмоции на лицах взрослых людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)