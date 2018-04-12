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Уральские врачи спасли от смерти новорожденного малыша весом всего полкило
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Уральские врачи спасли от смерти новорожденного малыша весом всего полкило 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Врачи из ОДКБ №1 провели уникальную операцию малышу, вес которого составляет 530 грамм. У новорожденного была врожденная патология, которая, если бы не вмешательство медиков, могла обернуться летальным исходом, об этом сообщает в четверг, 12 марта, «АиФ-Урал».
Специалисты диагностировали у ребенка врожденную непроходимость пищевода с нижним трахеопищеводным свищем. Если бы не вмешательство врачей, то малыш мог бы попросту погибнуть. «Суть данного диагноза — это полная непроходимость пищевода, который не соединяется с желудком. Эта патология не позволяет ребенку питаться, если не провести операцию в самые кратчайшие сроки, летальный исход неизбежен. Оперативные вмешательства по такому диагнозу на базе нашего медицинского учреждения проводятся, но для столь маловесного ребенка впервые», — прокомментировал заведующий отделением хирургии новорожденных Владислав Чудаков.
Из-за жизненных показателей транспортировка малыша была невозможна, поэтому маленького пациента оперировали прямо в реанимации для новорожденных и недоношенных детей. Все работы продлились около 50 минут. Через небольшой разрез была произведена мобилизация сегментов пищевода, перевязка, пересечение трахеопищеводного свища, а также наложены и завязаны швы. При этом верхний сегмент пищевода был диаметром до 5 мм, а нижний — около 2-3 см. В результате вмешательства хирургам удалось восстановить проходимость пищевода у малыша.
Главный врач ОДКБ №1 Олег Аверьянов отметил, что порок удалось исправить с минимальной травмой и максимальным эффектом для малыша.
Напомним, до этого врачи ОДКБ №1 проводили другую операцию, которая также стала уникальной. Тогда 17-летней пациентке удалили злокачественную опухоль печени и тромб в нижней полой вене в условиях искусственного кровообращения, то есть при «отключенном» сердце.
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