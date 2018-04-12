«Мою девочку забрали»: Певица Валерия высказалась о единственной дочери

Популярная исполнительница Валерия в преддверии своего 50-летнего юбилея рассказала о троих детях. Артистка призналась, что тяжелее всего было с дочерью Анной.

певицы Валерии трое взрослых детей: 24-летняя дочь Анна, 23-летний сын Артемий и 19-летний сын Арсений. По признанию артистки, психологически тяжелее было именно с Аней. «До десяти лет она была ангелочком. Но в подростковом возрасте будто мою девочку забрали, а другую подложили. Она не изменилась, а просто стала абсолютно другой. Мама говорила, что у меня вообще переходного возраста не было, все ждала его, а он так и не наступил. А Аня стала бунтаркой. Подходишь, обнимаешь, хочешь поцеловать, а в ответ — шипы. Директор школы меня все время успокаивала: „Не волнуйтесь, все будет хорошо“. Так оно и вышло. В 15 Аня уже поступила в Щукинское, и все глупости остались в прошлом», — рассказала артистка.

С сыновьями были другие проблемы — они не сразу выбрали профессию. В детстве Артемий тяготел к музыке, причем был довольно успешен, однако затем он понял, что это не его. Тогда он увлекся компьютерными технологиями и бизнес-менеджментом, поступил в швейцарский университет. Однако в это время его снова накрыла любовь к музыке.

"Летим с ним в самолете, и сын дает мне наушники. «Хочешь послушать? Это электронная музыка. Сам ее сочинил и записал при помощи компьютера», — объяснил он. Потом узнала: оказывается, он уже учился в престижнейшей американской музыкальной академии Беркли — в онлайн режиме электронной музыке. Попасть туда невозможно. Как ему удалось? Загадка для меня. В прошлом году окончил академию. Сегодня у него в принципе три специальности: компьютерные технологии, бизнес-менеджмент и электронная музыка", — похвасталась Валерия.

Что касается, Арсения, то он рос вундеркиндом — был гениальным пианистом. Однако сейчас он ушел с головой в бизнес, учится в Плехановском университете. «У нас все дети финансово самостоятельные, помогать им нет никакой нужды. Сеня снимает квартиру в хорошем доме, купил себе автомобиль, содержит свою семью — у него есть девушка», — сообщила артистка.

Валерия подчеркнула, что не лезет в личную жизнь своих детей. «Может, с точки зрения родителей живет неправильно, ведь хочется, чтобы он был пианистом. Иосиф, к слову, никак не может смириться с этим. Но это все родительские ожидания. Я принимаю всех избранников детей, знаю: бесполезно советовать. Вот мне советовали в двух предыдущих браках, а чего толку. Родители не должны находить половинки детям, ведь с ними жить не им», — цитирует Валерию Woman`s Day.