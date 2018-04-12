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Американская исполнительница высказалась против абортов
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Американская исполнительница высказалась против абортов 

Russianshowbiz.info 55 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Карди Би скоро станет мамой, несмотря на возможное осуждение поклонников. После тщательных попыток скрыть свое интересное положение, девушка, наконец, призналась в том, что ожидает появления на свет первого ребенка от жениха — музыканта, выступающего под псевдонимом Offset. Во время дебюта нового альбома Карди многие задумались о том, какой эффект будет иметь рождение ребенка на стремительно развивающуюся карьеру девушки.
Во время одного из токшоу 25-летнюю звезду спросили, что она подумала, когда узнала о незапланированной беременности. Карди пояснила, что сразу приняла решение оставить ребенка, поскольку категорически не хотела связываться с такой процедурой, как аборт. Вместо этого певица почувствовала себя вполне готовой к материнству: «Вы знаете, я сформировавшаяся женщина, у меня куча денег, я могу позволить себе ребенка».
Карди призналась, что ее очень раздражает мнение подписчиц, которые постоянно выражают звезде сочувствие по поводу такой ранней беременности. По мнению поклонниц, на успешной карьере теперь можно поставить крест. Но сама Карди заявила, что всегда хотела родить ребенка до 30 лет, когда у нее еще полно сил и энергии. Будущий папа также очень рад этому событию и с нетерпением ждет появления сына или дочки на свет.
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