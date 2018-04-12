Можно ли использовать маткапитал на детсад? 

Недавно в семье родился второй сын. Слышала, что можно использовать маткапитал на детсад. Это касается только того ребёнка, после рождения которого дали сертификат, или любого из детей?
«Материнский семейный капитал можно направлять на оплату детсада и яслей, — отвечает управляющий Пенсионным фондом России по Пермскому краю Станислав Аврончук. — Раньше оплачивать пребывание малыша в детском саду можно было только после того, как ребёнку, после рождения которого семья получила маткапитал, исполнялось три года. Сейчас родители имеют право оплатить детсад или ясли для любого из малышей в любое время».