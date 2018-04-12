В Прикамье семьи с первенцами будут получать ежемесячные и разовые выплаты

Ежемесячное пособие в размере 10289 рублей смогут получать семьи, в которых первенцы родились после 1 января 2018 года. Претендовать на неё смогут семьи, в которых среднемесячный доход на одного человека за последние 12 месяцев составляет не более 1,5 прожиточного минимума (16206 рублей). Для получения пособия нужно обратиться в территориальный орган социальной защиты по месту регистрации мамы ребёнка. Вместе с заявлением о выплате нужно предоставить паспорт гражданина России, справку о доходах, реквизиты счета в кредитной организации и СНИЛС всех членов семьи.

Выплата начисляется на один год, а затем нужно будет повторно подать пакет документов. Получать выплаты можно до достижения ребёнком полуторагодовалого возраста.

«Заметим, что подавать заявление нужно сразу, как только родился малыш. Если вы обратитесь, например, через несколько месяцев, выплаты за прошедший период вам не начислят», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в Министерстве социального развития Пермского края.

Кроме того, женщины в возрасте от 19 до 24 лет с 1 июля смогут получить единовременное пособие в размере 60 тысяч рублей, если их первенец родился не ранее 1 января 2017 года. Первые

Кроме того, по региональному законодательству теперь женщина в возрасте от 19 до исполнения 24 лет, родившая первенца с 1 января прошлого года, может претендовать на дополнительную поддержку в виде единовременной выплаты в размере 60 тысяч рублей из регионального бюджета. Получить деньги можно, когда ребёнку исполнится 1,5 года, вне зависимости от уровня дохода семьи. Первые выплаты начнутся уже с 1 июля этого года.

Для получения этой выплаты необходимо с таким же пакетом документов обратиться в органы социальной защиты по месту регистрации матери ребенка.