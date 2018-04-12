Юные преображенцы совершат путешествие в сказку

Детская комната появилась в Российской библиотеке для молодежи. В ней будут проходить интерактивные занятия по сказочным сценариям для малышей от трех до шести лет.

Занятия совершенно бесплатные. Проводить их будет специалист по театральной педагогике Светлана Казакова. Под ее руководством ребята научатся рисовать, лепить, делать аппликации. И — самое интересное — играть в сказку и развивать воображение, придумывая свои удивительные истории. Педагог поможет раскрепостить фантазию ребят. Они смогут натренировать память и внимание, научатся фантазировать и не страшиться трудностей. А помогут им в этом волшебные сказки. Родителям предлагается подождать детей за дверью или заняться своими делами — благо в библиотеке приятно провести свободное время.

В апреле уже провели две игры — по сказке Вильгельма Гауфа «Маленький Мук». Следующая встреча пройдет по сказке «Царевна-лягушка» 16 апреля в 17.00.

Количество мест в группе ограничено, поэтому надо записаться по телефону +7 499 161-50-33 или по электронной почте fiction@rgub.ru.