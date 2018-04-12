Яна Поплавская сорвала съемки нового шоу из-за многоженства

Актриса и телеведущая Яна Поплавская стала «эталоном нравственности», устроив бунт на съемках нового шоу «ДНК» на НТВ.

Яне сказали, что героем проекта станет многодетный отец по имени Иван, который не признает родство с 13-м ребенком. Побывав на съемках, Яна по-своему расшифровала три буквы ДНК — «тест на количество Дерьма, Низости, Катастрофы»…

Ищут пятую супругу

Если подумать, то цель новой передачи благая: она призвана помогать обычным семьям делать генетическую экспертизу, чтобы «установить отцовство и потребовать уплаты алиментов, подтвердить родство и воссоединиться с родными, определить законных наследников и узнать больше о своей родословной». Так сказано на сайте НТВ. Однако, как выяснилось, руководство телеканала готово помогать только гражданам с пикантными и скандальными историями. Уже на съемках Яна узнала, что герой — многоженец.

— Некий Иван, самодовольное ничтожество, сообщает, что живет сразу с несколькими женщинами, называет себя православным и верующим человеком, подкрепляя это аргументом, что его брак с одной из них — венчанный, — рассказывает актриса. — Далее герой сообщает, что живет в одной квартире с четырьмя женами и 12 детей проживают с ним на одной площади. «Жен» он имеет по расписанию. Вся семья счастлива и полна энтузиазма найти пятую благоверную, а в планах — родить 50 детей!

Актрису возмутило то, как мужчина рассказывал об отношениях со своими супругами. Еще более ее шокировало поведение ведущего Александра Колтового, который расспрашивал героя, как он устанавливает очередность в сексе и кого из девушек больше любит.

— В студию приводят 8 детей 4–5 лет и одного старшего мальчика 11 лет! И ведущий программы, присаживаясь перед крошечным четырехлетним ребенком, спрашивает, как живется им всем с таким папой и мамами, знает ли малыш, как зовут его личную маму! — продолжает Яна. — Меня потрясло, что все в студии молчали даже тогда, когда я остановила запись и, обращаясь к залу, спрашивала, как они посмели манипулировать несовершеннолетними детьми в угоду рейтингу.

Актриса не понимает, почему никто из гостей, кроме нее, не заговорил об интересах детей и не задал вопрос, знают ли об этой ситуации органы опеки.

Жить с несколькими женщинами можно

Представители НТВ пока не дали официального комментария по поводу заявления Поплавской. Прокомментировать ситуацию мы попросили адвоката Валерия Панасюка, который специализируется на делах, связанных с несовершеннолетними, и много работает с опекой.

— В России многоженство запрещено, только один брак может быть признан официальным. Если мужчина живет с несколькими женщинами и имеет с ними детей, то это нарушение моральных норм, но не закона, — поясняет Панасюк. — В такой ситуации могут изъять ребенка. Для этого нужно обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства данной семьи, они назначат проверку, придут к ним, чтобы выяснить, в каких условиях проживают дети. Орган опеки имеет право самостоятельно начать процедуру по ограничению родительских прав, затем и вовсе лишить нерадивых родителей права воспитывать родных детей. Соответствующие правовые основания у них имеются, это предусмотрено Семейным кодексом РФ. К помощи государства может прибегнуть любой человек, заметивший факт, что в данной семье — нездоровая атмосфера для детей. Сотрудники органов опеки могут отреагировать на ваше заявление, а могут и нет, все зависит от конкретной ситуации.

За аморальное поведение в нашей стране ответственность не предусмотрена, если только оно не привело к уголовному преступлению. В шоу на телевидении могут показать все что угодно, если герои той или иной программы дали свое разрешение на показ их частной жизни. Если они не подписывали договор, то руководство телеканала можно привлечь к гражданско-правовой ответственности по двум основаниям — статьи 11.52 и 11.53 ГК РФ. Показывать или нет на ТВ детей, решают их родители, в данном случае герой шоу Иван и его сожительницы. Похоже, что крик души Яны Поплавской так и останется криком в пустоту…