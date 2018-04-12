Треть маленьких россиян любят фильмы о космосе

10 тысяч российских родителей приняли участие в опросе проекта Дети Mail.Ru , посвященного Дню космонавтики.

О том, что их дети интересуются космосом, сообщили почти две трети родителей (61%). Дети 31% опрошенных любят смотреть с детьми фильмы о космосе, а в каждой пятой семье родители с детьми регулярно посещают музеи космонавтики и планетарии. Около 18% респондентов рассказали, что их дети читают книги о космосе.

19% родителей в честь Дня космонавтики, который в России отмечают 12 апреля в день полета Юрия Гагарина в космос, собираются вместе с детьми посмотреть фильм или мультфильм про космос, а 8% намерены посетить планетарий.

Накануне Дня космонавтики в Белграде демонтировали установленный недавно памятник Юрию Гагарину, вызвавший негодование местных жителей из-за сомнительного дизайна.