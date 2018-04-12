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Мать не справилась с контрацепцией и родила двойню
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Мать не справилась с контрацепцией и родила двойню 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Из личного архива Денисс Карденас
Денисс Карденас растила двоих сыновей, Исаака и Мэттью. Но несколько лет назад они с мужем завели разговор о том, чтобы родить еще одного малыша. Муж поддержал Денисс в ее желании, но неожиданно для пары у них родилась двойня, опять же мальчики. Новорожденных назвали Азария и Бенджамин. Это произошло в 2016 году.
Из личного архива Денисс Карденас
Тогда же Карденас решила, что четырех отпрысков с нее точно хватит и отправилась к докторам, чтобы перекрыть маточные трубы. Но внезапно у многодетной матери оказались проблемы со страховкой. Тогда Денисс решилась на промежуточный вариант — вставила так называемую спираль (внутриматочный контрацептив).
Поэтому когда спустя восемь месяцев женщина почувствовала себя плохо. она не придала своему состоянию особого значения. Лишь через некоторое время она решилась на поход в женскую консультацию и пришла в шок: врачи объявили ей, что она ждет двойню.
Из личного архива Денисс Карденас
Денисс была сильно подавлены и не знала, как рассказать эту новость 42-летнему мужу. По статистике, случаи повторного рождения близнецов (в случае естественного оплодотворения) возможны в соотношении 1:70 000. И семья Карденас попала в это число. В феврале 2018 на свет появились их младшие дети — девочки Ария Элла и Мия Белла.
Женский форум
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