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В Дагестане родилась первая в 2018 году тройня
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В Дагестане родилась первая в 2018 году тройня 

Mirmol.ru 1 час назад
В Дагестане появилась на свет первая в этом году тройня — все мальчики, сообщает Минздрав республики.
Мальчики родились в Республиканской клинической больнице 5 апреля, каждый из новорожденных весит 2 кг, что по словам врачей, отличный показатель при таких случаях. О том, что у них родится тройня счастливые родители узнали только во время родов, поскольку УЗИ показывало только двух.
Сама многодетная мать Патимат Шарапутдинова — уроженка Левашинского района. По сообщению врачей, 33 летняя роженица чувствует себя хорошо. Помимо трех малышей у Патимат и ее мужа есть еще трое детей, самой старшей из которых 13 лет.
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