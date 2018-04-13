В Дагестане родилась первая в 2018 году тройня

В Дагестане появилась на свет первая в этом году тройня — все мальчики, сообщает Минздрав республики.

Мальчики родились в Республиканской клинической больнице 5 апреля, каждый из новорожденных весит 2 кг, что по словам врачей, отличный показатель при таких случаях. О том, что у них родится тройня счастливые родители узнали только во время родов, поскольку УЗИ показывало только двух.

Сама многодетная мать Патимат Шарапутдинова — уроженка Левашинского района. По сообщению врачей, 33 летняя роженица чувствует себя хорошо. Помимо трех малышей у Патимат и ее мужа есть еще трое детей, самой старшей из которых 13 лет.