Китаец родился через четыре года после смерти своих родителей

Об этом сообщило издание DailyMail со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что семейная пара успешно лечила бесплодие, но на пути к счастью встала автокатастрофа.

Родители погибших долго бились с юристами, чтобы чтобы получить доступ к оплодотворенным эмбрионам пары, которые содержались в больнице в городе Нанкин на востоке Китая. Когда война была выиграна, они нашли суррогатную мать, которая и выносила для них младенца. Однако на этом сложности не закончились: потенциальные бабушки и дедушки столкнулись с проблемой перевозки эмбрионов. Эксперт по суррогатному материнству Лю Баоцзюнь рассказывал местным изданиям, что никто не хотел перевозить эмбрионы в сосудах с жидким азотом. Тогда их решили везти на автомобиле.

Следующая проблема заключалась в том, чтобы вернуть ребенка в Китай. Дети, рожденные с помощью суррогатного материнства за пределами страны, должны иметь ДНК-тест, подтверждающий, что хотя бы один из биологических родителей является китайским гражданином.

Чтобы обойти эту проблему, лаосскую суррогатную мать привезли в Китай по туристической визе, и семьи договорились о ее родах в частной больнице в городе Гуанчжоу.

Родившийся мальчик получил имя Тяньцзянь, что в переводе с мандаринского наречия означает «сладкий». Он родился 9 декабря 2018 года в Лаоссе — в Китае суррогатное материнство строго запрещено.

Новоявленная бабушка Ху Синьсян заявила, что малыш всегда улыбается.

У него глаза моей дочери, но больше всего он похож на своего отца

— Ху Синьсянь.

Все четверо бабушек и дедушек хотят, чтобы их внук «стал старше и мудрее», и тогда они расскажут ему, что произошло с его родителями.

Жительница Дубны судится с бывшим мужем из Греции из‐за опеки над четырехлетним сыном. Бывший муж пытается вернуть мальчика, чтобы продолжать жить на пособие по уходу за ребенком. Женщина утверждает, что тиран заставлял ее рожать детей ради налоговых льгот.