Она едва сдерживала слезы, когда эта маленькая девочка сказала, что случилось с ее мамой.

«Вам нравится мое платье?», — спросила она незнакомку, которая проходила мимо. «Моя мама сделала его лично для меня».

Сказав это, она вытерла слезы.

«Ну, я думаю, оно очень красивое, расскажи мне, почему ты плачешь?»

Маленькая девочка ответила. «После того, как мама сделала мне это платье, она должна была уйти».

«Хорошо», — сказала леди, — «но если ее ждет такая маленькая девочка, как ты, я уверена, что она вернется».

«Нет, мэм, вы не понимаете», — сказала девочка сквозь слезы, — «мой папа сказал, что теперь она на небесах с дедушкой».

Наконец женщина поняла, что имела в виду девочка, и почему она плакала.

Опустившись на колени, она нежно обняла ребенка, и они вместе заплакали…

Затем девочка вдруг сделала что-то странное.

Она перестала плакать, отошла от женщины и начала петь. Она пела так тихо, что это был почти шепот. Это был самый сладкий звук, который когда-либо слышала женщина, почти как песня маленькой птички.

После того, как девочка перестала петь, она объяснила даме: «Моя мама раньше пела мне эту песню, прежде чем она ушла, и она заставила меня пообещать петь ее всякий раз, когда я начну плакать, и это заставит меня успокоиться».

«Понимаете», — воскликнула она, — «это помогает, и теперь мои глаза сухие!»

Когда женщина повернулась, чтобы уйти, маленькая девочка схватила ее за рукав: «Леди, можете ли вы остаться на минуту? Я хочу вам кое-что показать».

«Конечно», — ответила она, — «что ты хочешь мне показать?»

Указывая на пятно на ее платье, она сказала: «Прямо здесь моя мама поцеловала мое платье, и здесь, „указывая на другое место“, и вот еще один поцелуй, и здесь, и здесь. Мама сказала, что она оставила мне все эти поцелуи, чтобы я могла поцеловать ее, когда мне станет грустно, и я буду плакать».

Затем леди поняла, что она смотрит не на платье, нет, она смотрела на мать… Кто знал, что она уйдет, и ее не будет здесь, чтобы поцеловать свою маленькую девочку, когда ей будет грустно. Поэтому она взяла всю свою любовь к этой красивой маленькой девочке и вложила ее в это платье, и ее дочь так гордо носила его. Она больше не видела маленькую девочку в простом платье. Она видела ребенка, окутанного любовью своей матери.