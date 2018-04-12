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Мальчик или девочка: принц Уильям оговорился
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Мальчик или девочка: принц Уильям оговорился 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Похоже, герцог и герцогиня Кембриджские все-таки ждут мальчика. Не так давно во время официального визита в Скандинавию герцогиня Кейт несколько раз появилась в нарядах синего цвета на приемах. И эксперты предположили, что это намек. А накануне принц Уильям (Prince William) косвенно подтвердил догадки, указав случайно на пол третьего ребенка во время посещения футбольного матча.
Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)
22 Мар 2018 в 12:15 PDT  Принц присоединился к фанатам ФК «Астон Вилла» во вторник, его сфотографировали во время празднования победы своей команды над ФК «Кардифф Сити» со счетом 1:0 благодаря голу Джека Грилиша. После игры Уильям произнес фразу, в которой, возможно, имеется намек на пол ребенка.
Согласно изданию The Mirror, он сказал фанатам: «Я буду настаивать, чтобы ребенка назвали Джеком». «Или Джеки», — добавил он после паузы.
После игры принц зашел в раздевалку к футболистам и получил в подарок футболку Джека Грилиша.
Уильям и Кейт считают дни до появления третьего малыша, который должен родиться уже в этом месяце. Букмекеры принимают ставки на пол и имя ребенка, и теперь в этом деле явно появились фавориты. Ранее наиболее популярными были ставки на имена Мэри и Алиса.
Сейчас супруги воспитывают четырехлетнего сына Джорджа (George) и двухлетнюю дочь Шарлотту (Charlotte). Третий ребенок пары станет пятым в очереди на королевский престол.
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