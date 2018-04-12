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33-летняя Хлои Кардашьян впервые стала мамой
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33-летняя Хлои Кардашьян впервые стала мамой 

Letidor.ru 1 час назад
Хлои Кардашьян, 33-летняя светская дива, модель, бизнесвумен, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в первый раз стала мамой. Сестра Ким Кардашьян родила дочь.
С сентября 2016-го сестра Ким Кардашьян встречается с баскетболистом Тристаном Томпсоном. В сентябре 2017 года зарубежные СМИ сообщили, что влюбленные ожидают первенца. Не так давно звездная пара устроила шикарный праздник в честь будущего малыша.
Фото: Instagram @khloekardashian
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