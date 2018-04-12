33-летняя Хлои Кардашьян впервые стала мамой

С сентября 2016-го сестра Ким Кардашьян встречается с баскетболистом Тристаном Томпсоном. В сентябре 2017 года зарубежные СМИ сообщили, что влюбленные ожидают первенца. Не так давно звездная пара устроила шикарный праздник в честь будущего малыша.

Фото: Instagram @khloekardashian

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