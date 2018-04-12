33-летняя Хлои Кардашьян впервые стала мамой 

Хлои Кардашьян, 33-летняя светская дива, модель, бизнесвумен, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в первый раз стала мамой. Сестра Ким Кардашьян родила дочь.
С сентября 2016-го сестра Ким Кардашьян встречается с баскетболистом Тристаном Томпсоном. В сентябре 2017 года зарубежные СМИ сообщили, что влюбленные ожидают первенца. Не так давно звездная пара устроила шикарный праздник в честь будущего малыша.
Фото: Instagram @khloekardashian
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,
«В Контакте» и «Одноклассниках»!