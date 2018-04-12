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65-летняя мать 13 детей родила четверню…Невероятная история!
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65-летняя мать 13 детей родила четверню…Невероятная история! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Дети — цветы жизни. У Аннегрет Рауник (а ей, между прочим, 65 лет!) 17 таких цветов, четверо из которых родились совсем недавно и являются близнецами. Сразу после рождения младенцам пришлось столкнуться с разными трудностями, но они с помощью своей храброй мамочки их преодолели и теперь растут большими и здоровыми. Аннегрет Рауник — школьный учитель на пенсии, и ей 65 лет. Долгое время она считалась «Самой пожилой мамой Германии», а в мае 2015 года родила четверню — трех мальчиков и одну девочку — с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Малыши — Неета, Дрис, Бенс и Фионн — весят между 655 и 960 граммами. Первую неделю после рождения младенцы провели в инкубаторах. Дрису уже тогда сделали операцию по отведению избыточной жидкости из головного мозга в брюшную полость, а Неете — операцию по реконструкции стенки в пищеварительном тракте.
Рауник — мать (помимо новорожденных) тринадцати детей, рожденных от пяти разных отцов. У Рауник также уже семеро внуков.
Мама делится: «Я сплю очень мало, но знаю, что смогу позаботиться о своих детях». Рауник старается игнорировать людей, которые критикуют ее и ее решение.
Местные врачи отказали Аннегрет в процедуре искусственного оплодотворения, сославшись на возраст и возможные последствия. Но Рауник не отчаивалась и отправилась в Киев, где и сделала ЭКО. Рауник «пересадили» и яйцеклетку, и сперматозоид. Эта процедура в Германии считается незаконной.
“Это не самолюбие и не эгоизм. Я люблю детей. Я много консультировалась с врачами, проходила множество обследований. Со здоровьем у меня все в порядке, и я готова вырастить моих малышей”.
Что вы думаете о Рауник? Это ли не настоящее чудо?
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Женский форум
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