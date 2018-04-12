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В Сети обсуждают подросшую дочь Кэтрин Зеты-Джонс
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В Сети обсуждают подросшую дочь Кэтрин Зеты-Джонс 

Sunmag 56 минут назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Еще три года назад, когда Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с детьми посетили лондонскую премьеру «Человека-муравья», поклонники актрисы обратили внимание на сходство между ней и дочерью Кэрис. Ну а на недавней вечеринке Dolce & Gabbana в Нью-Йорке, куда Кэтрин пришла с подросшей дочкой, все внимание и вовсе было приковано только к девочке: как оказалось, Кэрис растет точной копией своей знаменитой мамы — такой же утонченной, элегантной, с густой копной каштановых волос и миндалевидными карими глазами.
20 апреля Кэрис исполнится 15, и Кэтрин понемногу начинает выводить дочь в свет: в прошлом году, например, они вместе посетили Нью-Йоркскую неделю моды. «Она была так взволнована. Кэрис упрашивала меня об этом несколько лет подряд! Ей понравилась каждая минута, проведенная на шоу», — рассказывала потом актриса. Говорят, Кэтрин Зета-Джонс куда более строгий родитель, чем ее муж Майкл: в доме руководит именно она, но Дуглас всецело доверяет жене в вопросах воспитания детей, а сам старается дать им максимум отцовской любви и заботы. «Я стал по-настоящему понимать, что такое реальное отцовство. Мои приоритеты изменились. Раньше главным была карьера, теперь — семья и дети», — делился Майкл в интервью.
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