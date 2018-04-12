Как на деле происходит получение выплат за первенца в Самарской области

Сотрудники соцзащиты Самарской области с начала года провели более 1,5 тысяч консультаций по выплатам на первенца. Дополнительная господдержка в виде ежемесячной выплаты начала действовать с 1 января этого года. В Промышленном районе Самары полсотни семей уже получают это пособие. Наша съемочная группа встретилась с молодыми родителями и узнала, сколько времени уходит на оформление бумаг и на что они тратят выплату.

Кристина всегда мечтала о сыне. Счастью не было предела, когда 2 января на свет появился Мирон. Пока папа на работе, молодая мама занимается малышом: ходят в бассейн, на массаж, играют и гуляют на свежем воздухе. О том, что родителям, чьи дети появились на свет или были усыновлены c 1 января, полагаются специальные выплаты, узнали в местном управлении соцзащиты. И первыми в Промышленном районе предоставили документы на их получение. Теперь им выплачивают ежемесячную прибавку к семейному бюджету почти в 10 тысяч рублей.

"Поддержка большая, хорошая, поэтому мы быстренько собрали документы. На самую первую выплату купили Мирону качели, покупаем необходимые памперсы, мази, присыпки — все, что нужно для ребенка. Растет он быстро и поэтому каждые 2 недели покупаем ему новую одежду. В принципе все тратится на Мирона", — поделилась Кристина.

В Промышленном районе полсотни семей, где в 2018-м на свет появились первенцы, уже получают ежемесячные выплаты. Такая поддержка появилась в рамках Десятилетия детства, объявленного президентом страны. На выплаты самарским первенцам в 2018 году предусмотрено больше 410 млн рублей из федерального бюджета. Главное, чтобы совместный заработок мамы и папы не превышал 49 тысяч 824 рублей в месяц.

За консультацией по выплатам на первенца в соцзащиту с начала года обратились более 1,5 тысяч человек. Специалисты напоминают, что для оформления пособия необходимо собрать справки о доходах, сведения о кредитах, паспорт, свидетельство о рождении ребенка и идти в органы соцзащиты населения. Если семья обращается в первые 6 месяцев жизни малыша, то выплата назначается с даты рождения ребенка, если позже, то с даты обращения.

Процедура оформления довольно простая и много времени не займет. По желанию родителей специалисты выезжают на дом и помогают с оформлением документов.