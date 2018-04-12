«Детям не до того, чтобы звонить родителям»: Николай Фоменко рассказал об отношениях с наследниками

Николай Фоменко — отец четверых детей. Старшей Екатерине от первого браке уже тридцать шесть лет. Она давно счастливо замужем и воспитывает двоих дочерей. В браке с Марией Голубкиной у артиста появились дочь и сын, сейчас им двадцать и пятнадцать лет соответственно. В 2009 году у Николая появился четвертый ребенок — сын Василий. Со всеми своими наследниками Фоменко поддерживает отношения. Правда, признается он, звонит детям первым он, им не до своего звездного отца. «Как-то детям не до того, чтобы звонить родителям. Когда они поймут, что родителям надо звонить, когда они это почувствуют, когда они этого хватятся, скорее всего, со мной не будет уже телефонной связи, так я предполагаю. Ну, это опыт. Также и я со своим отцом, слишком долго не звонил ему. Я был очень занят, очень был такой, серьезный парень, вот. Поэтому надо звонить самому, мне кажется», — поделился артист с Сергеем Майоровым

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1750927894919979964_6108508908"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Раньше, признается Фоменко, когда ему было 25-30 лет, он, выбирая между концертом собственной группы и днем рождения ребенка, выбрал бы первое. Сейчас времена изменились, и Фоменко ощущает себя нянькой у собственных детей, о чем нисколько не жалеет. «В 25 или 30 лет я пожертвовал бы днем рождения ребенка. Но я давно уже не тот отец, который делает карьеру. Я отец, который делает карьеру детям, я работаю с ними все время, и я часто выступаю, как нянька. И когда вы говорите, что видели, как я готовил макароны… Я сидел нянькой, потому что они на сборах, а я с ними я предпочитаю работать няней, нежели выступать с концертами», — говорит Фоменко.