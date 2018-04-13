Николай Фоменко: Когда дети поймут, что надо звонить, со мной не будет связи

Николай Фоменко дал откровенное интервью. Популярный ведущий, певец и шоумен рассказал о взаимоотношениях с взрослыми детьми.

Николай Фоменко стал очередным звездным гостем передачи Сергея Майорова «Однажды…» Артист рассказал о своих четверых детях. Старшей дочери Екатерине, рожденной в первом браке Николая, уже 36 лет. Она давно счастливо замужем и воспитывает двоих дочерей. В браке с Марией Голубкиной у Фоменко появились дочь и сын, сейчас Анастасии 20 лет, а Ивану — 15. В 2009 году у певица родился четвертый ребенок — сын Василий.

Со всеми своими наследниками Фоменко поддерживает отношения. Однако певец признался, что всегда звонит первым. «Как-то детям не до того, чтобы звонить родителям. Когда они поймут, что родителям надо звонить, когда они это почувствуют, когда они этого хватятся, скорее всего, со мной не будет уже телефонной связи, так я предполагаю. Ну, это опыт. Также и я со своим отцом, слишком долго не звонил ему. Я был очень занят, очень был такой, серьезный парень, вот. Поэтому надо звонить самому, мне кажется», — заключил Фоменко.

Певец вспомнил, что в 25-30 лет был не очень трепетным отцом. К примеру, выбирая между концертом собственной группы и днем рождения ребенка, он бы предпочел первый вариант. Впрочем, сейчас Фоменко уже не гонится за успехом в карьере и с радостью готов быть нянькой у собственных детей.

"В 25 или 30 лет я пожертвовал бы днем рождения ребенка. Но я давно уже не тот отец, который делает карьеру. Я отец, который делает карьеру детям, я работаю с ними все время, и я часто выступаю, как нянька. И когда вы говорите, что видели, как я готовил макароны… Я сидел нянькой, потому что они на сборах, а я с ними, я предпочитаю работать няней, нежели выступать с концертами", — признался шоумен.