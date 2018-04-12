Бесплодная пара усыновила тройню, даже не догадываясь, сколько счастья ждет впереди!

После знакомства в университете Сара и Энди долго встречались. Серьезные отношения любящих молодых людей, как и полагается, закончились свадьбой. Но семейное счастье постепенно стал омрачать настораживающий факт — Сара не могла забеременеть уже больше 3 лет.

Заключения врачей не радовали. По их оценкам пара могла завести детей только с помощью невероятно дорогостоящей процедуры. Да и то, вероятность зачатия составила бы около 10%.

После недолгих колебаний Сара с Энди решили усыновить будущего ребенка беременной женщины, для которой он не был желанным. Каково же было удивление супругов, когда после УЗИ они узнали, что спасут от детдома не одного, а сразу троих детей!

Эта новость потрясла Джастисов, но они даже не подумали отказываться от тройняшек. Ведь дети — их главная мечта!

Преждевременные роды не сказались на здоровье новорожденных девочек и мальчика. И бездетные супруги стали родителями Джоэля, Ханны и Элизабет.

Но история на этом не кончается. Буквально спустя 7 дней после усыновления счастливые родители узнают еще одну радостную новость — у них будет собственный ребенок! Энди часто говорил, что хочет близнецов, и, в это сложно поверить, но его слова стали реальностью! УЗИ, проводимое для определения пола ребенка, показало мальчика и девочку, которые получили имена Эндрю и Эбигейл.

Теперь даже не верится, что этим многодетным родителям не так давно никак не удавалось завести детей.

Сара и Энди признаются, что воспитывать пятерых — это огромная ответственность и не самая легкая работа. Но даже несмотря на усталость и недосыпание, молодые родители буквально светятся от счастья!

А мораль этой истории такова: никогда не нужно терять надежду! У тех, кто способен на добрые поступки, заветные мечты всегда исполняются!