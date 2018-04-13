Как подготовить ребёнка к МРТ

Особенности

МРТ делают на томографе. Он представляет собой большой аппарат в виде туннеля, в который «заезжает» пациент. Под воздействием электромагнитных волн происходит сканирование организма, информация считывается послойно, а результат фиксируют специалисты на компьютере. Если МРТ назначили ребёнку, важно знать, что:

магнитные лучи не опасны для детей;

выдержать процедуру по психологической причине может даже не каждый взрослый;

лежать нужно неподвижно (от 20 до 45 минут);

это совсем не больно, но аппарат очень громко шумит, что может напугать.

Поиграем дома

Сначала проводим инструктаж.

Расскажем ребёнку, что скоро ему потребуется провести обследование. Не стоит объяснять значение этого обследования и вдаваться в диагнозы. Просто скажем, что оно подходит только для самых стойких ребят.

Сделаем трубу из картона. Пусть это будет мини-томограф. Положим туда любимую игрушку и предложим засечь время: «Интересно, насколько стойкий наш мишка? Давай посмотрим, как он выдержит!». Роль врача пусть играет сам ребёнок. Не забывайте гудеть во время кукольной процедуры — это поможет малышу привыкнуть к тому, что обследование сопровождается звуками.

Для ребёнка старше шести лет важна не только игра, но ободрение. Объясните, что это не больно, что вы будете находиться рядом, но шевелиться нельзя. Дайте понять, что уверены, он взрослый и справится с такой задачей (и даже «переплюнет» рекорд мишки!).

Что взять с собой

Так как аппарат действует за счёт электромагнитных и радиоволн, все металлические предметы на ребёнке и с ребёнком (и на вас тоже) под запретом.

Нельзя с собой: металлические машинки, фонарики и брелки, ключи, заколки, застежки с металлом, часы, телефоны, планшеты, банковские карточки, проездные, одежду с металлическими пуговицами и застёжками, ремни с металлической бляхой, очки, лечебный пластырь (может содержать примесь металла).

Можно: пластмассовые игрушки, плюшевые зверьки, тканевые заколки и резинки, одежда с пластмассовыми пуговицами, книги.

То, без чего не обойтись (телефон, ключи), можно будет оставить в шкафчике или на ресепшене.

Нюансы

Если малыш совсем маленький, вам могут предложить сделать МРТ под наркозом или ввести успокаивающее вещество. Наркоз требует отдельной подготовки и сбора необходимых анализов, список которых надо узнавать у врача заранее. Обычно наркоз подаётся через маску.

Часто в диагностических целях делают МРТ с контрастом. Какое-то время проверяют пациента на томографе, затем в вену вводят контрастное вещество и продолжают исследование. Само контрастное вещество совершенно безопасно для организма, но требует заранее установки катетера.

Лежим и играем

Итак, мы подошли к самому важному — спокойному поведения во время обследования. И если мы готовились к процедуре играючи, то также проводим и саму томографию. Пусть ребёнок представит, что:

Он в космическом корабле. За ним наблюдают инопланетяне: сделает хоть одно движения, они узнают о нём всё (а он ведь не хочет выдать себя?);

Вы играете в игру «Кто раньше пошевельнётся». Скажите, что вы замрёте стоя, а он — лежа, а врачи за перегородкой обязательно определят победителя;

Малыш отправляется в сказочное путешествие в волшебную пещеру. Ему необходимо полежать и что-то представить, а потом он обязательно поделится своей фантазией.

Можно попросить медиков выдать ребёнку наушники с музыкой. Следите, чтобы ему было удобно, чтоб не сползла деталь одежды (часто дети во время исследования пытаются что-то поправить на себе).

После процедуры

Ну а после процедуры ребёнок обязательно должен получить вознаграждение — что-то в подарок или поход в кафе (кино, на аттракционы). Ведь он — герой, справился с таким важным исследованием, и вы им очень гордитесь!

Здоровья вам и только хороших результатов!