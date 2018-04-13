Светлана Лобода считает, что дети не могут ограничить ее свободу

Заядлые фанаты беременной Светланы Лободы знают, каким свободолюбивым человеком она является, а поэтому решили спросить у неё, как она решилась на отказ от того, без чего не может существовать, стесняя себя оковами материнства.

Говоря о свободолюбии Лободы, подписчики не смогли сопоставить его с наличием детей — у певицы уже есть дочь, а в скором времени на свет появится второй ребенок. Поэтому они сочли, что артистка отказалась от вольности ради продолжения своего рода. Но Светлана поспешила опровергнуть это утверждение, по её словам, дети, напротив, дают крылья и ощущение легкости. По мнению Лободы, рождение ребенка — это главная миссия женщины, которую сама она уже выполнила, и безмерно рада этому. Артистка живет ради детей и никогда не променяла бы их на мнимую свободу, о которой говорили подписчики. Из слов звезды стало ясно, что именно дети и являются для нее некой формой независимости. «В моменты каких-то жизненных неурядиц я всегда вспоминаю глаза Евы. А скоро у меня появится еще одна пара глаз, о которых я буду думать, и точно никогда не сложу руки. Наверное, самое важное в жизни — понимать кто ты и зачем ты здесь. Я знаю. Поэтому ничто не может ограничить мою свободу»

Некоторые интернет-мамочки согласились с мнением Светланы. Однако большая часть поспешила заверить, что материнство — это не свобода, а огромная ответственность. Многодетные матери признались, что не чувствуют себя непринужденно во время беготни по квартире за непоседливыми отпрысками. «Смотря в каком смысле принимать слово свобода! Дети это огромные проблемы» «По мне так дети это сплошная нервотрепка и головокружение» «Ну когда есть няня, то конечно это свобода» «Я родила и только и сижу возле ребенка» «А я всегда себя ощущала как в полете, даже когда родила двойню. Это от человека зависит»

Фанаты могут только догадываться, кто же является отцом будущего ребенка Светланы Лободы. Их очень беспокоит то, что артистка может стать матерью-одиночкой, и они надеются, что певица просто скрывает имя возлюбленного. Недавно фолловеры заметили на пальце артистки кольцо и тут же забросали её вопросами о предстоящей свадьбе.