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Кошка во Владивостоке усыновила новорожденных енотов
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Кошка во Владивостоке усыновила новорожденных енотов 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Vladnews.ru
Кошка во Владивостоке временно взяла на воспитание троих новорожденных енотов, передает НСН.
Произошло это примечательное событие в зоопарке «Садгород».12 апреля самка енота-полоскуна по кличке Девочка родила трех малышей и выкинула их из гнезда. К счастью, у ветеринарного врача недавно окотилась кошка. Она и приняла малышей.
Позже сотрудники поняли причину поведения мамы-енота — ночью она родила еще двоих детенышей. Сейчас всех новорожденных енотов уже вернули в гнездо.
Зоопарк «Садгород» находится в пригороде Владивостока. Здесь кроме типичных для уссурийской тайги зверей вроде кабанов, медведей, сов и тигров содержатся и экзотические для Дальнего Востока змеи, обезьяны, зебры и многие другие виды животных.
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