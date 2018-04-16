Кошка во Владивостоке усыновила новорожденных енотов

Кошка во Владивостоке временно взяла на воспитание троих новорожденных енотов, передает НСН.

Произошло это примечательное событие в зоопарке «Садгород».12 апреля самка енота-полоскуна по кличке Девочка родила трех малышей и выкинула их из гнезда. К счастью, у ветеринарного врача недавно окотилась кошка. Она и приняла малышей.

Позже сотрудники поняли причину поведения мамы-енота — ночью она родила еще двоих детенышей. Сейчас всех новорожденных енотов уже вернули в гнездо.

Зоопарк «Садгород» находится в пригороде Владивостока. Здесь кроме типичных для уссурийской тайги зверей вроде кабанов, медведей, сов и тигров содержатся и экзотические для Дальнего Востока змеи, обезьяны, зебры и многие другие виды животных.