В Приморье кошка позаботилась о новорожденных енотах, которых выкинула мать

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости . Кошка во Владивостоке взяла на воспитание трех новорожденных енотов, которых мать выкинула из гнезда, сообщает в Instagram зоопарк «Садгород».

"Утром 12 апреля самка енота-полоскуна по кличке Девочка родила трех малышей и выкинула их из гнезда. Мы, конечно, поняли — малышей надо спасать. К счастью, у нашего ветврача Виктора недавно окотилась кошка. Малышей она приняла, покормила, вылизала, как родных", — говорится в сообщении.

Позже сотрудники поняли причину поведения мамы-енота — ночью она родила еще двоих.

"Мы предполагали, что это могла быть одна из причин ее поведения, и оказались правы… Сейчас она спокойно себя ведет с малышами", — отметили сотрудники зоопарка.

🎈Утром, 12 апреля, самка енота полоскуна по кличке Девочка родила 3 малышей и выкинула их из гнезда. 🙀 Мы, конечно, поняли — малышей надо спасать. К счастью, у нашего ветврача Виктора, 👨‍⚕ недавно окотилась кошка. Малышей она приняла, покормила, вылизала, как родных. 🔅А сегодня утром, мы поняли причину поведения мамочки енота. Ночью, она родила еще двух малышей😌 (мы предполагали, что это могла быть одна из причин её поведения и оказались правы). 🤗Поэтому, сегодня вернем малышей их родной маме. ➖ ➖ ➖ 📷 СМОТРИ, КОРМИ, ФОТОГРАФИРУЙ 📅 Ежедневно с 10:00 до 19:00 🌏 www.zoopark-vl.ru 📍 Владивосток, Воровского 24 «Б» ☎ +7 (423) 270-33-16 ➖ ➖ ➖ #zoopark_vl #zoopark_vladivostok #вл #вдк #владивосток #vl #vdk #vladivostok #зоопарк #зоопаркроссия #зоопаркроссия #зоо #зоопарквл #зоопарквладивосток #контактныйзоопарк #vladivostok_city #vladivostok_people #vladivostok_beautiful #vladivostok_official

Публикация от ЗООПАРК САДГОРОД ВЛАДИВОСТОК (@zoopark_vl)

12 Апр 2018 в 5:41 PDT