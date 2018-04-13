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Во Владивостоке кошка позаботилась о новорожденных енотах
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Во Владивостоке кошка позаботилась о новорожденных енотах 

ТК «Звезда» 13 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Самка енота-полоскуна родила трех детенышей и выкинула их из гнезда.
Во Владивостоке кошка взяла на воспитание трех новорожденных енотов.
«Утром 12 апреля самка енота-полоскуна по кличке Девочка родила трех малышей и выкинула их из гнезда», — говорится в сообщении зоопарка «Садгород», опубликованном в Instagram.
В зоопарке также рассказали, что у ветврача, работающего в «Садгороде», недавно окотилась кошка, которая приняла новорожденных, «покормила, вылизала, как родных».
«Позже сотрудники поняли причину поведения мамы-енота — ночью она родила еще двоих. Мы предполагали, что это могла быть одна из причин ее поведения, и оказались правы», — отмечается в заявлении зоосада.
Сотрудники зоопарка добавили, что в ближайшее время малышей-енотов вернут родной матери.
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